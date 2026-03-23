Θα κερδίζει επιπρόσθετες 30 ημέρες ο δανειολήπτης με τη διαδικασία εκποίησης που προνοείται στο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, το οποίο συζητείται στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στη Βουλή, ανέφερε πως με το νομοσχέδιο εισάγεται η δυνατότητα ρύθμισης του χρέους όταν ο δανειολήπτης και ο πιστωτής, παρόλο που αποδέχθηκαν το ύψος του χρέους, δεν συμφωνούν για τον τρόπο ρύθμισης.

Με το νομοσχέδιο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου, θα μπορεί ο οφειλέτης να προσφεύγει στην Χρηματοοικονομική Επίτροπο αφού παραλάβει την επιστολή «Ι» αντί την επιστολή «ΙΑ» που προνοείται σήμερα. Σημείωσε ότι τα δύο μέρη εντός 15 ημέρων έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν το ύψος του ποσού στη βάση της απόφασης της Επιτρόπου.

Υπέδειξε, πως για 30 ημέρες θα μπαίνει στον πάγο η εκποίηση του ακινήτου, ενώ θα εμπλέκεται σύμβουλος αφερεγγυότητας, ο οποίος αφού εξετάσει τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη θα αποφασίζει ρύθμιση για την αποπληρωμή του δανείου. Αυτό, είπε, θα περιλαμβάνει και τα σχέδια αποπληρωμής του πλαισίου αφερεγγυότητας ή μέσω του δικαστηρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αφορά κύριες κατοικίες αξίας €350 χιλ. Σύμφωνα το Υπουργείο Οικονομικών, με το νομοσχέδιο εισάγεται η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου για διαφορά €20 χιλ. μεταξύ καταναλωτή και οποιασδήποτε επιχείρησης στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Παράλληλα, εντός 21 ημέρων μπορεί οποιοδήποτε μέρος να ασκήσει έφεση στο δικαστήριο, το οποίο μπορεί να αποφασίσει είτε την εφαρμογή της απόφασης της Επιτρόπου ή να τη διαφοροποιήσει. Σημειώνεται πως στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της Επιτρόπου, έχει το δικαίωμα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο.