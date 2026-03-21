Η προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο όπλο για τους δανειολήπτες για να σταματήσει μια διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, σύμφωνα με το συμπέρασμα που εξάγεται από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοθετημάτων για ρύθμιση του νομικού πλαισίου για τους πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατέχει ο «Φ» και κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών την Πέμπτη στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Οικονομικών και εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας, από το 2018 μέχρι το 2026 οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν τα χαρτοφυλάκια των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων ξεπερνούν τις 1,000. Τα στοιχεία αφορούν την ΚΕΔΙΠΕΣ και προωθήθηκαν στη Βουλή μετά από αίτημα του βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αναλυτικά, το σύνολο των υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί για αμφισβήτηση του ενυπόθηκου χρέους ανέρχονται σε 1,066. Από αυτές, για 1.059 υποθέσεις εκδόθηκε απόφαση υπέρ του πιστωτή, ενώ μόνο για επτά υποθέσεις εκδόθηκε δικαστική απόφαση υπέρ του δανειολήπτη και αφορούσε μείωση της οφειλής.

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της ΚΕΔΙΠΕΣ, αναφέρθηκε ότι από το 2018 που είχε συσταθεί η ΚΕΔΙΠΕΣ, μετά το κλείσιμο του Συνεργατισμού, η εταιρεία προχώρησε διαδικασίες για 10.978 πλειστηριασμούς ακινήτων, από τους οποίους πέτυχαν 1.276 εκποιήσεις.

Υπενθυμίζεται πως το 2018 είχε διαφοροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και από τότε η πλειοψηφία των κομμάτων επιδιώκουν μέσω διάφορων ρυθμίσεων να αλλάξουν τη νομοθεσία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των δικαστικών αποφάσεων πιθανόν να είναι μεγαλύτερος, καθώς δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για τράπεζες και άλλες εταιρείες.

Από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τις δικαστικές αποφάσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ, φαίνεται ξεκάθαρα πως, το νομικό σύστημα δικαιώνει τους πιστωτές, η προσφυγή των δανειοληπτών στη δικαιοσύνη σχεδόν πάντα αποτυγχάνει, ενώ αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές λύσεις οι αναδιαρθρώσεις δανείων, οι διαπραγματεύσεις, καθώς και τα σχέδια σταδιακής αποπληρωμής. Αξίζει να σημειωθεί πως τον Δεκέμβριο του 2023 εγκρίθηκε η λειτουργία ειδικής δικαιοδοσίας, γνωστού ως Δικαστηρίου Εκποιήσεων, το οποίο, ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρεί πως δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να συσταθεί.

Μέσω δικαστηρίων κάποιες προτάσεις

Στο πλαίσιο συζήτησης των προτάσεων νόμου των κομμάτων για τις εκποιήσεις, διαπιστώθηκε ότι πολλές από αυτές εμπλέκουν στη διαδικασία των πλειστηριασμών τα δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, με την πρόταση του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων επιχειρείται να αποκατασταθεί το δικαίωμα των οφειλετών να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και για καταχρηστικές ρήτρες σε δάνεια ή υποθήκες. Επίσης, η επίκληση των ρητρών θα μπορεί να θεωρείται και λόγος αναστολής των εκποιήσεων.

Η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ προνοεί τον διορισμό ειδικών δικαστών από το Ανώτατο Δικαστήριο για υποθέσεις που σχετίζονται με το ύψος του δανείου, το χρεωστικό υπόλοιπο, καταχρηστικές ρήτρες και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τις δανειακές συμβάσεις. Επιπλέον, ο ενυπόθηκος οφειλέτης θα έχει δικαίωμα να ζητήσει παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης, με το δικαστήριο να μπορεί να εκδίδει σχετικό διάταγμα διάρκειας έως εννέα μηνών.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος, ο πιστωτής θα δύναται να προχωρήσει με νέα ειδοποίηση, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από το δικαστήριο.

Την ίδια ώρα, η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, της ΕΔΕΚ, της ΔΗΠΑ και ανεξάρτητων βουλευτών προβλέπει θωράκιση των εγγυητών σε περίπτωση που η τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων επιλέξει είτε να πωλήσει οποιοδήποτε ενυπόθηκο ακίνητο στο πλαίσιο διαδικασίας πλειστηριασμού, είτε να προβεί σε ανάκτηση. Σε τέτοια περίπτωση το ύψος της εγγύησης για το οποίο θα είναι υπόλογοι οι εγγυητές του δανείου περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το ποσό του αρχικού δανείου, αφαιρουμένου, αναλόγως της περίπτωσης, του ποσού που θα εισπραχθεί από τον πλειστηριασμό ή του ποσού για το οποίο έχει ανακτηθεί το ακίνητο από την τράπεζα ή την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση που οι πιστωτές δεν προχωρήσουν σε πλειστηριασμό ή σε ανάκτηση του υποθηκευμένου ακινήτου, με την παράλληλη απαλλαγή των εγγυητών, τότε, στην περίπτωση που υφίσταται αμφισβήτηση του οφειλόμενου ποσού του δανείου από τον δανειολήπτη στο Δικαστήριο, υποχρεούνται να αναμένουν την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου προτού προχωρήσουν στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων εναντίον των εγγυητών.

– Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η συζήτηση των 26 προτάσεων νόμου στην Επιτροπή Οικονομικών, αλλά και των δύο κυβερνητικών νομοσχεδίων που κατατέθηκαν την Πέμπτη στη Βουλή. Στόχος είναι να οδηγηθούν όλα στην Ολομέλεια αρχές Απριλίου πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής.