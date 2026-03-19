Κατατίθενται σε λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής τα νομοσχέδια της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος των εκποιήσεων. Τα νομοσχέδια προβλέπουν νέο μηχανισμό για επαλήθευση του χρέους του δανειολήπτη αλλά και για καθορισμό του τρόπου αποπληρωμής.

Ενδυναμώνονται οι υφιστάμενες διαδικασίες του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, εμπλέκονται στη διαδικασία και οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας και, παράλληλα, οι δανειολήπτες κερδίζουν επιπρόσθετο χρόνο για να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Αναλυτικά, τα νομοσχέδια προβλέπουν αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους από τη Χρηματοοικονομικό Επίτροπο με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον ενυπόθηκο οφειλέτη να αποτείνεται γρηγορότερα στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο για την επιβεβαίωση του χρέους.

Επιπρόσθετα, ο επηρεαζόμενος ενυπόθηκος οφειλέτης θα έχει και περισσότερο χρόνο, να προβεί σε αναδιάρθρωση του χρέους του προς το τραπεζικό ίδρυμα ή προς την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων. Με τα νομοσχέδια ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για να παρεμβαίνει στη διαφορά μεταξύ του τραπεζικού ιδρύματος και του ενυπόθηκου οφειλέτη σε θέματα χρεώσεων ή καταχρηστικών ρητρών για ποσά μέχρι €20 χιλ.

Τα νομοσχέδια προβλέπουν δεσμευτικότητα στις αποφάσεις της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου. Ο ενυπόθηκος οφειλέτης θα μπορεί να καταλήγει σε βιώσιμη ρύθμιση αποπληρωμής και με την εμπλοκή και των Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

Στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών συμμετέχει ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος θα ενημερώσει τους βουλευτές και για τις πρόνοιες των νομοσχεδίων.Επίσης, συμμετέχουν και εκπροσώποι της Κεντρικής Τράπεζας.

Να σημειωθεί ότι τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών αποφάσισαν να διεξαχθεί η συνεδρία κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που δείχνει πως θα επιδιωχθεί να εξευρεθεί φόρμουλα συνεννόησης. Το ΑΚΕΛ διαφώνησε με την πρόταση η συνεδρία να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.