Συνέχεια στη συμμαχία που έκανε η Kυβέρνηση με τοn ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ για την έγκριση της φορολογικής μεταρρύθμισης, θα δοθεί όπως όλα δείχνουν και στο θέμα των εκποιήσεων. Κάτι που φάνηκε και κατά τη χθεσινή συνάντηση που είχε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Χαρακτηριστική ήταν και η δημόσια τοποθέτηση της κ. Δημητρίου, η οποία συμφώνησε με τις θέσεις του υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ανέφερε πως την κοινωνική πολιτική την ασκεί το κράτος.

Όπως είπε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δεν μπορούν να ρισκάρουν την σταθερότητα της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί με σωστό τρόπο το νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις.

Κατά τη συνάντηση, ο ΔΗΣΥ έθεσε ενώπιον του υπουργού Οικονομικών την επαναφορά του σχεδίου Ενοίκιο Έναντι Δόσης.

ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ φαίνεται πως θα συνεργαστούν για την προώθηση των προτάσεων των δύο κομμάτων. Με την μεν πρόταση του ΔΗΣΥ θωρακίζονται οι εγγυητές, με τη δε πρόταση του ΔΗΚΟ θα (μπορούν να) διορίζονται ειδικοί δικαστές από το Ανώτατο Δικαστήριο για το ύψος του δανείου, το χρεωστικό υπόλοιπο, τις καταχρηστικές ρήτρες κλπ.

Με τη συμμαχία των δύο κομμάτων, οι δύο προτάσεις εγκρίνονται. Αξίζει να σημειωθεί πως την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ συνυπογράφουν ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ανεξάρτητοι βουλευτές, συνεπώς κλειδώνει η ψήφιση της. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, πάντως, εάν η Κυβέρνηση αποδέχεται τις δύο προτάσεις νόμου, καθώς σε κάποια σημεία φαίνεται να εντοπίζονται νομικά και συνταγματικά ζητήματα. Επίσης, έχουν διαφωνήσει η Κεντρική Τράπεζα, ο Σύνδεσμος Τραπεζών και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Σημειώνεται πως με την πρόταση του ΔΗΚΟ έχει εκφράσει τη διαφωνία της η Δικαστική Υπηρεσία, η οποία είναι βασικός «παίχτης» για την υλοποίηση της πρότασης για ειδικούς δικαστές για θέματα δανείων και εκποιήσεων.

Έστρωσαν δρόμο συνεργασίας

ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ έχουν στρώσει τον δρόμο της συνεργασίας και αύριο Πέμπτη, στην έκτακτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, αναμένεται ότι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους για τις προθέσεις τους.

Η νέα συμμαχία ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ πιθανόν να προκαλέσει νέες αντιδράσεις στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία επιθυμούν να οδηγηθούν και οι δικές τους νομοθετικές προτάσεις στο Νομοθετικό Σώμα, πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής, τον Απρίλιο.

Η αυριανή συνεδρία, παρόλο που αρχικά ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, τελικά θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην παρουσία μάλιστα του υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Οι δύο αξιωματούχοι θα κληθούν να τοποθετηθούν για την φόρμουλα ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ.

«Όχι» Κεραυνού

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ξεκαθάρισε πως αυτή την περίοδο δεν πρέπει να συζητούνται οριζόντια θέματα εκποιήσεων και το πάγωμα τους. Μετά το πέρας της συνάντησης με τον ΔΗΣΥ, σημείωσε πως πρέπει να είναι λογικές οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και να μην δημιουργούν περισσότερα προβλήματα, καθώς, όπως υπέδειξε, παρακολουθούν την Κύπρο οι οίκοι αξιολόγησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ, καθώς και άλλοι θεσμοί. Επανέλαβε πως θα πρέπει να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου, έτσι ώστε να επιλύονται τα προβλήματα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η κυπριακή οικονομία.

Στη Νομική Υπηρεσία τα νομοσχέδια

Χθες, το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο τα δύο νομοσχέδια που προβλέπουν νέο μηχανισμό για επαλήθευση του χρέους του δανειολήπτη αλλά και για καθορισμό του τρόπου αποπληρωμής. Με τα νομοσχέδια ενδυναμώνονται οι υφιστάμενες διαδικασίες του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, εμπλέκονται στη διαδικασία και οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας και, παράλληλα, οι δανειολήπτες κερδίζουν επιπρόσθετο χρόνο για να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Προχθές ο υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Τα νομοσχέδια προνοούν αναβάθμιση του μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών για αναδιάρθρωση του χρέους. Θα δίνεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη να προσφεύγει ενωρίτερα στην Επίτροπο για την επιβεβαίωση ττου χρέους και συγκεκριμένα μόλις λάβουν την επιστολή τύπου «Ι» αντί της επιστολής «ΙΑ» όπως ισχύει σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν προσφεύγει ο οφειλέτης στην Επίτροπο για την επιβεβαίωση του χρέους, εάν τα δύο μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τον τρόπο αναδιάρθρωσης ή αποπληρωμής του χρέους, θα μπορεί να αποταθεί σε σύμβουλο αφερεγγυότητας για να καταρτιστεί προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο θα καταστούν δεσμευτικές οι αποφάσεις της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου για χρηματοοικονομικές διαφορές μέχρι €20 χιλ. Η Κυβέρνηση θεωρεί πως η συγκεκριμένη πρόταση θα αντιμετωπίσει την ουσία του θέματος, καθώς θα επωφεληθούν τόσο οι πιστωτές όσο και οι οφειλέτες. Δεν φαίνεται πάντως πως τα νομοσχέδια θα κατατεθούν στη Βουλή πριν από την αυτοδιάλυση της, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις σε κόμματα, που κατηγορούν την κΚυβέρνηση για μεγάλη καθυστέρηση.