Ούτε χθες κατάφεραν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών να λάβουν αποφάσεις για το ζήτημα των εκποιήσεων, καθώς τα κόμματα απαιτούν να προωθηθούν και οι 26 προτάσεις νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής, πριν από την αυτοδιάλυσή της τον Απρίλιο.

Την Πέμπτη το μεσημέρι, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις με στόχο να βρουν μια φόρμουλα που να ικανοποιεί την πλειοψηφία των κομμάτων. Θα καταβληθεί προσπάθεια να ενοποιηθούν οι προτάσεις νόμου ανά κατηγορία και ανά νομοθεσία, ώστε τα κόμματα να έχουν μια κοινή βάση προς συζήτηση και να βρουν μια άκρη. Για παράδειγμα, θα ενοποιηθούν οι προτάσεις που αφορούν τις καταχρηστικές ρήτρες, τους εγγυητές, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη κ.λπ.

Τράβηξε πίσω ο ΔΗΣΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η πρόθεση που είχε εκφράσει την περασμένη εβδομάδα ο ΔΗΣΥ για πάγωμα των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του χρόνου, για κύριες κατοικίες αξίας έως €400 χιλ., φαίνεται να μένει στην άκρη, λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων που υπήρξαν.

Όπως πληροφορούμαστε, η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ για αναστολή του νόμου προκάλεσε τριγμούς στον Συναγερμό, γι’ αυτό αποφάσισαν να μην την προωθήσουν. Συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, οι δύο προτάσεις νόμου που φαίνεται μέχρι στιγμής να αποκτούν πλειοψηφία είναι αυτή του βουλευτή του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, την οποία συνυπογράφουν ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ανεξάρτητοι βουλευτές, για θωράκιση των εγγυητών. Επίσης, η πρόταση του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου για διορισμό ειδικών δικαστών για εκδίκαση χρηματοπιστωτικών διαφορών, που αφορούν δανειολήπτες, εγγυητές και πιστωτές.

Οι προτάσεις που κερδίζουν έδαφος

Όπως φαίνεται, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ θα συμμαχήσουν για να εγκριθούν οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις νόμου.

Αναλυτικά, η πρόταση του ΔΗΣΥ προβλέπει πως, σε περίπτωση που η τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων επιλέξει είτε να πωλήσει οποιοδήποτε ενυπόθηκο ακίνητο στο πλαίσιο διαδικασίας πλειστηριασμού είτε να προβεί σε ανάκτηση, τότε το ύψος της εγγύησης για το οποίο θα είναι υπόλογοι οι εγγυητές του δανείου περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το ποσό του αρχικού δανείου, αφαιρουμένου, αναλόγως της περίπτωσης, του ποσού που θα εισπραχθεί από τον πλειστηριασμό ή του ποσού για το οποίο έχει ανακτηθεί το ακίνητο από την τράπεζα ή την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι πιστωτές δεν προχωρήσουν σε πλειστηριασμό ή σε ανάκτηση του υποθηκευμένου ακινήτου, με την παράλληλη απαλλαγή των εγγυητών, τότε, στην περίπτωση που υφίσταται αμφισβήτηση του οφειλόμενου ποσού του δανείου από τον δανειολήπτη στο Δικαστήριο, υποχρεούνται να αναμένουν την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου προτού προχωρήσουν στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων εναντίον των εγγυητών. Η πρόταση καλύπτει και περιπτώσεις που ήδη εκκρεμούν ενώπιον Δικαστηρίου, οι οποίες αφορούν αμφισβήτηση του οφειλόμενου ποσού από τους δανειολήπτες.

Η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ προνοεί τον διορισμό ειδικών δικαστών από το Ανώτατο Δικαστήριο για υποθέσεις που σχετίζονται με το ύψος του δανείου, το χρεωστικό υπόλοιπο, καταχρηστικές ρήτρες και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τις δανειακές συμβάσεις. Επιπλέον, ο ενυπόθηκος οφειλέτης θα έχει δικαίωμα να ζητήσει παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης, με το δικαστήριο να μπορεί να εκδίδει σχετικό διάταγμα διάρκειας έως εννέα μηνών. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, ο πιστωτής θα δύναται να προχωρήσει με νέα ειδοποίηση, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από το δικαστήριο. Αξίζει να σημειωθεί πως η Δικαστική Υπηρεσία διαφώνησε με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου.

Επιμένουν ΑΚΕΛ και Οικολόγοι

Πάντως, δεν αποκλείεται οι δύο προτάσεις να τύχουν στήριξης και από άλλα κόμματα, τα οποία ωστόσο απαιτούν να λάβουν ανταλλάγματα μέσω της υποστήριξης των δικών τους ρυθμίσεων.

Από την άλλη, ΑΚΕΛ και Οικολόγοι επιμένουν στη δική τους πρόταση, με την οποία θα αποκατασταθεί το δικαίωμα των οφειλετών να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και για καταχρηστικές ρήτρες σε δάνεια ή υποθήκες. Επίσης, η επίκληση των ρητρών θα μπορεί να θεωρείται και λόγος αναστολής των εκποιήσεων. Πάντως, οι Οικολόγοι, με χθεσινή ανακοίνωσή τους, αναφέρουν πως οι πολλές καθυστερημένες λύσεις για τις εκποιήσεις δεν πρέπει να ακυρώσουν τη μία ουσιαστική πρόταση για προστασία των καταναλωτών. Αναφέρονται στην πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων και επικαλούνται την τοποθέτηση της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου Βαλεντίνας Γεωργιάδου, η οποία σημείωσε πως πρόκειται για τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση.

Πάγωμα εκποιήσεων και νέα νομοσχέδια από ΥΠΟΙΚ

Στο παιχνίδι μπήκαν και το ΕΛΑΜ και η ΔΗΠΑ, με τη δεύτερη να ζητά να προωθηθεί και η ρύθμιση για τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου για υποθέσεις €50 χιλ. Μάλιστα, θεωρεί πως η συγκεκριμένη ρύθμιση γίνεται αποδεκτή από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, στην πρόταση που ετοιμάζει, προβλέπει τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτρόπου για καταχρηστικές ρήτρες αξίας μέχρι €20 χιλ. Επιπλέον, απαιτεί να προωθηθεί και πάγωμα των εκποιήσεων για ακίνητα αξίας μέχρι €350 χιλ., για να δοθεί χρόνος στην Κυβέρνηση να ετοιμάσει το νομοσχέδιο. Όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα μέχρι στιγμής, δεν σχηματίζει πλειοψηφία το πάγωμα των εκποιήσεων.

Από πλευράς του, χθες ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανέφερε χθες ότι σήμερα θα στείλει στην Επιτροπή Οικονομικών σημείωμα με το περιεχόμενο των νομοσχεδίων που απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία για επεξεργασία και αφορούν ευρύτερα το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των εκποιήσεων και των αρμοδιοτήτων της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου.