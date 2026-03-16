Την ώρα που τα κόμματα προχωρούν με τις δικές τους ρυθμίσεις, το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε δύο νομοσχέδια για τις εκποιήσεις, τα οποία θα προωθηθούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και, στη συνέχεια, θα κατατεθούν στη Βουλή. Η απόφαση για την προώθηση των νομοσχεδίων λήφθηκε κατά την απογευματινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε πως τα νομοσχέδια δίνουν διέξοδο στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, στις τράπεζες και στους οφειλέτες, ώστε να προχωρούν σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις. Τα νομοσχέδια, όπως είχε αποκαλύψει πριν από μερικές ημέρες ο «Φ», προβλέπουν νέο μηχανισμό για επαλήθευση του χρέους του δανειολήπτη, αλλά και για καθορισμό του τρόπου αποπληρωμής.

Ενδυναμώνονται οι υφιστάμενες διαδικασίες του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, εμπλέκονται στη διαδικασία και οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας και, παράλληλα, οι δανειολήπτες κερδίζουν επιπρόσθετο χρόνο για να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Αναλυτικά, τα νομοσχέδια προβλέπουν αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους από τη Χρηματοοικονομική Επίτροπο, με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον ενυπόθηκο οφειλέτη να αποτείνεται γρηγορότερα στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο για την επιβεβαίωση του χρέους.

Επιπρόσθετα, ο επηρεαζόμενος ενυπόθηκος οφειλέτης θα έχει και περισσότερο χρόνο να προβεί σε αναδιάρθρωση του χρέους του προς το τραπεζικό ίδρυμα ή προς την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Με τα νομοσχέδια ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου, ώστε να παρεμβαίνει στη διαφορά μεταξύ του τραπεζικού ιδρύματος και του ενυπόθηκου οφειλέτη σε θέματα χρεώσεων ή καταχρηστικών ρητρών για ποσά μέχρι €20 χιλ. Τα νομοσχέδια προβλέπουν δεσμευτικότητα στις αποφάσεις της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου.

Ο ενυπόθηκος οφειλέτης θα μπορεί να καταλήγει σε βιώσιμη ρύθμιση αποπληρωμής και με την εμπλοκή των Συμβούλων Αφερεγγυότητας.