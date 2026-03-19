Ταυτόχρονα, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών θα εξετάσουν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης για τις εκποιήσεις, καθώς και τις 26 προτάσεις νόμου. Τη Δευτέρα, σε νέα συνεδρία, θα λάβουν τις αποφάσεις τους σε σχέση με τις 26 προτάσεις νόμου, ενώ θα αρχίσει και η συζήτηση των νομοσχεδίων.

Κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δεσμεύθηκε πως θα ανοίξει εκ νέου το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης για διάστημα δύο έως τριών μηνών, με τα ίδια κριτήρια και όρους.

Ο υπουργός παρουσίασε τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν σε λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής, καλώντας τα κόμματα να τα εγκρίνουν πριν από την αυτοδιάλυση του Κοινοβουλίου για τις βουλευτικές εκλογές.

Τα νομοσχέδια προβλέπουν νέο μηχανισμό για επαλήθευση του χρέους του δανειολήπτη, αλλά και για καθορισμό του τρόπου αποπληρωμής. Ενδυναμώνονται οι υφιστάμενες διαδικασίες του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, εμπλέκονται στη διαδικασία και οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας και, παράλληλα, οι δανειολήπτες κερδίζουν επιπρόσθετο χρόνο για να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Αναλυτικά, τα νομοσχέδια προβλέπουν αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους από τη Χρηματοοικονομική Επίτροπο, με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον ενυπόθηκο οφειλέτη να αποτείνεται γρηγορότερα στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο για την επιβεβαίωση του χρέους.

Επιπρόσθετα, ο επηρεαζόμενος ενυπόθηκος οφειλέτης θα έχει και περισσότερο χρόνο να προβεί σε αναδιάρθρωση του χρέους του προς το τραπεζικό ίδρυμα ή προς την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Με τα νομοσχέδια ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου, ώστε να παρεμβαίνει στη διαφορά μεταξύ του τραπεζικού ιδρύματος και του ενυπόθηκου οφειλέτη σε θέματα χρεώσεων ή καταχρηστικών ρητρών για ποσά μέχρι €20 χιλ. Τα νομοσχέδια προβλέπουν δεσμευτικότητα στις αποφάσεις της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου.

Ο ενυπόθηκος οφειλέτης θα μπορεί να καταλήγει σε βιώσιμη ρύθμιση αποπληρωμής και με την εμπλοκή των Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε πως το υπουργείο Οικονομικών έχει ευθύνη να διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να διαφυλάξει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τους ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Όπως εξήγησε, δεν θα πρέπει να προστεθούν άλλες ανησυχίες στην οικονομία.

Ο κ. Κεραυνός, αναφερόμενος στις προτάσεις, είπε πως είναι θετικός να ακούσουν και να εξετάσουν τις προτάσεις νόμου, νοουμένου ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα αντισυνταγματικότητας. Είπε, επίσης, πως είναι θετικός να ανοίξει για μικρό χρονικό διάστημα το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης.