Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η νέα δυνατότητα εκτέλεσης συνταγών μέσω γραμμικού κώδικα (barcode) από την Πύλη Δικαιούχων του ΓεΣΥ.

Ο ΟΑΥ εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση ενημερώνοντας τους πολίτες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να επιτύχουν την εξασφάλιση του κώδικα.

Υπενθυμίζεται ότι με τη νέα ρύθμιση, οι οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται στα φαρμακεία του ΓεΣΥ χωρίς να χρειάζεται να αναφέρουν προφορικά προσωπικά στοιχεία, αρκεί να παρουσιάζουν τον σχετικό κωδικό της συνταγής τους.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία

Η εκτέλεση της συνταγής μέσω barcode γίνεται με απλά στάδια:

1. Είσοδος στην Πύλη Δικαιούχων

Ο δικαιούχος επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΓεΣΥ και συνδέεται στην Πύλη Δικαιούχων με τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης.

2. Εντοπισμός της συνταγής

Στη συνέχεια επιλέγει την ενότητα «Διαθέσιμες Παραπομπές» και ακολούθως την κατηγορία «Συνταγές».

3. Εμφάνιση του barcode

Στην οθόνη εμφανίζεται ο γραμμικός κώδικας (barcode) που αντιστοιχεί στη συνταγή του.

4. Επίσκεψη στο φαρμακείο

Ο δικαιούχος παρουσιάζει το barcode στον φαρμακοποιό, ο οποίος το σαρώνει για να εκτελεστεί η συνταγή.

5. Παραλαβή των σκευασμάτων

Με τη σάρωση του κωδικού γίνεται η εκτέλεση της συνταγής για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή υγειονομικά είδη που έχουν συνταγογραφηθεί.

Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει ότι ο δικαιούχος διαθέτει ενεργό λογαριασμό στην Πύλη Δικαιούχων και έχει συνδέσει το Αρχείο Δικαιούχου με το προφίλ του. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα εκτύπωσης της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, για όσους δικαιούχους δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα ηλεκτρονική λειτουργία. Οι δικαιούχοι μπορούν επίσης να παρουσιάζουν την πολιτική τους ταυτότητα.