Αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν από τα ξημερώματα αύριο προωθεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας το λογισμικό του Γενικού Συστήματος Υγείας με κάποιες από αυτές να αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους του Συστήματος και ορισμένες να αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.

Σε ό,τι αφορά το ευρύ κοινό οι αλλαγές είναι δύο:

Ο χρόνος ισχύος των παραπεμπτικών για εργαστηριακές εξετάσεις επεκτείνεται από τους 6 μήνες στους 12

Στο σύστημα εντάσσεται ρύθμιση που επιτρέπει τη χρήση γραμμικού κωδικού κατά την εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία του ΓεΣΥ. Ο κωδικός, barcode, θα βρίσκεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε ασθενούς στο λογισμικό του ΓεΣΥ και με την επίδειξη του ο φαρμακοποιός θα προχωρεί σε σάρωση και θα αποκτά πρόσβαση στη συνταγή του δικαιούχου. Σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.

Για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών

Στους καρκινοπαθείς δίνεται το δικαίωμα στους γιατρούς να συνταγογραφούν για εργαστηριακές εξετάσεις για τις οποίες οι ασθενείς ήδη κατέχουν παραπεμπτικό από γιατρό

Αρχίζει η δημιουργία μητρώου ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση. Με την ένταξη των ασθενών στο σχετικό μητρώο, δίνεται το δικαίωμα της απευθείας πρόσβασης σε νευρολόγο χωρίς παραπεμπτικό. Συνεπάγεται ότι ο ασθενής θα καταβάλλει, μόνο €6 ως συμπληρωμή αντί €25 που κατέβαλλε στην περίπτωση επισκέψεων χωρίς παραπομπή.

Οι αλλαγές αυτές θα γίνουν στο λογισμικό του ΓεΣΥ κατά την αναβάθμιση του συστήματος που προγραμματίζεται για απόψε.