Την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ποσού που πληρώνουν οι πολίτες κατά την εκτέλεση των συνταγών τους στα φαρμακεία του Γενικού Συστήματος Υγείας, εισηγούνται οι φαρμακευτικές εταιρείες.

Με πρόταση τους προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας προτείνουν τον καθορισμού ποσοστού, επί των τιμών των φαρμάκων απορρίπτοντας την εισαγωγή «πλαφόν» στο ύψος των συνεισφορών, όπως είχε εισηγηθεί ο Οργανισμός.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η συνεισφορά των πολιτών, εάν ο πολίτης δεν επιλέξει το φθηνότερο φάρμακο της κατηγορίας του το οποίο αποζημιώνεται πλήρως, υπολογίζεται στη βάση της διαφοράς της τιμής του σκευάσματος που επιλέγει με την τιμή του φθηνότερου της κατηγορίας.

Δηλαδή, εάν το φθηνότερο φάρμακο της κατηγορίας έχει τιμή €10 και ο πολίτης επιλέγει φάρμακο αξίας €12, καταβάλλει ως συνεισφορά το ποσό των €2. (Η πρακτική αυτή ακολουθείται στα φάρμακα της πρωτοβάθμιας φροντίδας).

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι προσφάτως, σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων του ΓεΣΥ, (που ανήκουν στην ομάδα των «me too» και είναι φάρμακα τα οποία αν και προορίζονται για την ίδια πάθηση, περιέχουν διαφορετική δραστική ουσία), έπειτα και από την αναθεώρηση του τιμοκαταλόγου από το υπουργείο Υγείας αλλά και εξαιτίας της λήξης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντα), σε κάποια από αυτά, προέκυψαν συνεισφορές που, σε κάποιες περιπτώσεις, ξεπερνούν τα €20.

Οι περιπτώσεις αυτές ήταν και αφορμή για να αρχίσει ο διάλογος μεταξύ εταιρειών και ΟΑΥ, έπειτα και από τις έντονες διαμαρτυρίες των οργανωμένων ασθενών. Κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ ΟΑΥ, εταιρειών και Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, συζητήθηκε το ενδεχόμενο καθορισμού «πλαφόν» στις συνεισφορές για τα φάρμακα της ομάδας αυτής με την ΟΣΑΚ να απαιτεί πλαφόν που δεν θα ξεπερνά τα €8 και τον ΟΑΥ να υιοθετεί τη συγκεκριμένη εισήγηση.

Ο Οργανισμός απέστειλε γραπτώς την πρόταση του προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, περιλαμβάνοντας πέραν του πλαφόν και ποσοστά βάσει των οποίων ΟΑΥ και εταιρείες θα αναλάμβαναν να απορροφούν τη διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ της υπολογιζόμενης συνεισφοράς και των €8.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες, απέρριψαν τη συγκεκριμένη εισήγηση προχωρώντας σε κατάθεση δικής τους πρότασης με τον ΟΑΥ να μην παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή πρόθυμος να μπει σε διάλογο για συνολική αναθεώρηση του συστήματος υπολογισμού των συνεισφορών και τους οργανωμένους ασθενείς, να παρουσιάζονται μάλλον αρνητικοί, χωρίς όμως να έχουν ακόμα τοποθετηθεί επίσημα αφού, δεν είχαν προκληθεί και δεν συμμετείχαν στη σύσκεψη που συγκάλεσε στο τέλος Απριλίου για το συγκεκριμένο ζήτημα ο υπουργός Υγείας.

Σε γενικές γραμμές η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης εισηγείται τον καθορισμό δύο κατηγοριών φαρμάκων στο ΓεΣΥ: γενόσημα και εκτός πατέντας και φάρμακα εντός πατέντας και τον καθορισμού οριζόντιου ποσοστού στη βάση του οποίου θα υπολογίζεται, επί της τιμής των φαρμάκων, η συνεισφορά των πολιτών.

Αλλαγές στις συμμετοχές φαρμάκων προτείνει η ΚΕΦΕΑ

Αναλυτικά και όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΚΕΦΕΑ Κυριάκος Μικέλλης, «συνοπτικά, για τα φάρμακα της κατηγορίας εκτός πατέντας και τα γενόσημα προτείνουμε για κάθε φαρμακευτική ουσία να υπάρχει ένα φάρμακο ή και περισσότερα (σ.σ. εάν κάποια εταιρεία το επιθυμεί), το οποίο θα παρέχεται χωρίς συνεισφορά από τους δικαιούχους», και «για τα υπόλοιπα φάρμακα της κατηγορίας η συνεισφορά των ασθενών να καθοριστεί σε ποσοστιαία βάση». Το ύψος του ποσοστού «μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα από το ΟΑΥ».

Αναφερόμενος στα φάρμακα που προστατεύονται από πατέντα και ανήκουν στην λεγόμενη κατηγορία των «me too», ο κ. Μικέλλης σημείωσε ότι «αν και θα ανέμενε κανείς ότι με βάση την φιλοσοφία πως για κάθε φαρμακευτική ουσία θα υπάρχει ένα φάρμακο με μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων, εντούτοις δυστυχώς τα φάρμακα αυτά ομαδοποιούνται, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να καλούνται να συμμετέχουν στο κόστος με βάση την τιμή του φθηνότερου». Όπως είπε, «είναι αυτή η πτυχή που οδήγησε και στο πρόβλημα με την εκτόξευση της συνεισφοράς για συγκεκριμένο φάρμακο».

«Έχοντας και πάλι τα δεδομένα από την επταετή λειτουργία του Συστήματος θεωρούμε ότι ο καθορισμός της συμμέτοχης των δικαιούχων σε ποσοστιαία βάση θα επιλύσει τα οποιαδήποτε προβλήματα».

«Η δική μας προσέγγιση στην επίλυση του ζητήματος», είπε, «περιλαμβάνει ότι η αποζημίωση των φαρμάκων θα γίνεται σε επίπεδο ουσίας και όχι θεραπευτικής κατηγορίας και ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας, δικαιούχοι, ΟΑΥ και βιομηχανία θα κινούνται σε ένα σταθερό, προβλέψιμο περιβάλλον, χωρίς εκπλήξεις και θα έχουν μια αναλογική συμμετοχή στο κόστος θεραπείας».

Επιπλέον, τόνισε πως «δεδομένου πως ενδέχεται να υπάρχουν συμπολίτες μας που δε θα μπορούν να καταβάλουν μια συνεισφορά που κατά το πλείστο δεν θα ξεπερνά τα €8 που είναι η πρόταση για καθορισμό ορίου συνεισφοράς σήμερα, θεωρούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού θα μπορούσαν να εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμέτοχης στο κόστος».

Ο πρόεδρος της ΚΕΦΕΑ υποστήριξε ακόμη ότι «διαφοροποιώντας τις διαδικασίες, κατά την άποψή μας, επιτυγχάνεται, πρώτα από όλα διόρθωση των στρεβλώσεων, ομαλή λειτουργία του συστήματος χωρίς εκπλήξεις, δικαιότερη αντιμετώπιση και κατανομή του κόστους μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών».

Παράλληλα, όπως είπε, διασφαλίζεται «παροχή φαρμάκων με μηδενική συμμετοχή στην μεγάλη ομάδα των εκτός πατέντας προϊόντων» αλλά και «διασφάλιση μιας αποδεκτής συμμετοχής στα προστατευόμενα φάρμακα, η οποία δεν θα έχει σημαντικές μη αποδέκτες διακυμάνσεις οφειλόμενες σε εξωγενείς παράγοντες».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «η πιο πάνω προσέγγιση αφορά μόνο τα φάρμακα για τα οποία οι δικαιούχοι έχουν, με βάση την υφιστάμενη πρακτική συμμετοχή στο κόστος και όχι τα καινοτόμα φάρμακα ή τα φάρμακα της Β’ Φάσης», εξηγώντας ότι αυτά «διατίθενται στο σύστημα μετά από διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με την κάθε εταιρία ξεχωριστά και παρέχονται στους δικαιούχους με μηδενική συμμετοχή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η οποιαδήποτε αλλαγή, κατ’ εμάς αναγκαία βελτίωση, των διαδικασιών επιβάλλεται να τύχει της αποδοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, οργανωμένων ασθενών, ΟΑΥ, υπουργείου Υγείας και φαρμακευτικής βιομηχανίας».

Αναμένεται συνάντηση με τον ΟΑΥ

Η πρόταση των εταιρειών, προς το παρόν, δεν τίθεται προς συζήτηση από τον ΟΑΥ, ο οποίος αναμένεται ότι εντός των ημερών θα πραγματοποιήσει μια ακόμα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διαπραγματευθεί τη δική του εισήγηση για καθορισμό πλαφόν στις συνεισφορές των πολιτών.

Εντός των επόμενων ημερών πρέπει να αναμένεται και η επίσημη τοποθέτηση των οργανωμένων ασθενών αφού η ΟΣΑΚ ήδη, όπως πληροφορούμαστε, βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης της πρότασης που έθεσε ενώπιον της η ΚΕΦΕΑ.