Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε χθες βράδυ στην πλατφόρμα του Truth Social εικόνα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα «καταιγίδας» στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγυρισμένο από πολεμικά πλοία, με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «It was the calm before the storm» («Ήταν η γαλήνη πριν την καταιγίδα»), που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης, αναταραχής ή προβλημάτων.

Το μήνυμα Τραμπ προκαλεί ανησυχίες για το μέλλον της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Χθες οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν τις πιο εντατικές προετοιμασίες από τη στιγμή που συμφωνήθηκε η κατάπαυση πυρός τον περασμένο μήνα, ενόψει μιας πιθανής επανέναρξης επιθέσεων κατά του Ιράν. Δύο αξιωματούχοι της Μέσης Ανατολής δήλωσαν ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν να είναι έτοιμες ακόμα και από την επόμενη εβδομάδα, εάν η διπλωματία δεν επιφέρει λύση στο αδιέξοδο.

«Το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολα» αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο Τραμπ προειδοποίησε εξάλλου χθες το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει μια «πολύ δύσκολη περίοδο» εάν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως η Τεχεράνη έχει συμφέρον να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. «Δεν έχω ιδέα. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει η «δυσπιστία» ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσινγκτον.

