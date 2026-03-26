Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, σχεδόν μισός μισθός ετησίως.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι αυτή είναι η έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019, όταν ήταν στα 650 ευρώ, με την Ελλάδα να καταγράφει σωρευτική πρόοδο 41,5% από το 2019, ήτοι πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο.

Σημειώνεται ότι η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Για το 2027 ο στόχος είναι: μέσος μισθός 1.500 ευρώ και βασικός 950 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε εξάλλου ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

Στρέφοντας το βλέμμα του στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι “σε τόσο σύνθετη συγκυρία, την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου”.

Σημειώνεται ότι στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί αναλυτική συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Εργασίας.

Τα σενάρια

Με τις πιέσεις που δημιουργεί το μέτωπο της ανοιχτής σύρραξης στο κόστος διαβίωσης εκατομμυρίων νοικοκυριών να αυξάνονται με μαθηματική ακρίβεια, κεντρικός κυβερνητικός στόχος (σε χρόνο παράλληλο με την εφαρμογή κινήσεων αρωγής) παραμένει η διαρκής ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η έγκριση της έκτης από το 2022 αύξησης στον κατώτατο μισθό που αφορά περισσότερους από 575.000 μισθωτούς, προσθέτει, όπως σχολιάζουν “γαλάζια” στελέχη, το δικό της λιθαράκι στην εξελισσόμενη στρατηγική θωράκισης. Σύμφωνα με τα τελευταία σήματα, ο κατώτατος φαίνεται ότι θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ περίπου, φτάνοντας από την 1η Απριλίου (όταν και θα εφαρμοστεί) τα 920 ευρώ μεικτά.

Το προηγούμενο διάστημα, πάντως, είχαν έρθει στο προσκήνιο επιθετικά σενάρια όσον αφορά στο ύψος που θα μπορούσε να φτάσει ο κατώτατος μισθός. Για παράδειγμα, υπήρχαν πληροφορίες για το επίπεδο των 950 ευρώ, οι οποίες ωστόσο διαψεύστηκαν λόγω της γεωπολιτικής αναστάτωσης και των μεγάλων οικονομικών αμφιβολιών που φέρνει στο προσκήνιο η σύγκρουση στον Κόλπο και στη Μέση Ανατολή. Για το λόγο αυτό κυβερνητικοί παράγοντες σπεύδουν να επισημάνουν τις τελευταίες ώρες ότι η νέα αύξηση διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων, ενώ στο προσκήνιο παραμένει πάντα η κεντρική προεκλογική δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ το 2027. Τα τελευταία χρόνια η ελάχιστη αμοιβή έχει αυξηθεί σταδιακά από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 880 ευρώ. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 35,4%, η οποία ισοδυναμεί με 3.220 ευρώ μεικτά σε ετήσια βάση.

Όπως σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, στο…παρά πέντε του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού αποτελεί ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ της στρατηγικής για την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου πολίτη, στον απόηχο της ψήφισης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, της συνεχιζόμενης αύξησης των δηλωθεισών υπερωριών χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, της οριζόντιας μείωσης συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που ισχύει από φέτος και του “ψαλιδίσματος” των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες σωρευτικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα κυβερνητικά σήματα, η αύξηση του βασικού μισθού έχει και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς συμπαρασύρει προς τα επάνω μία σειρά από σημαντικές παροχές. Όπως, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, το επίδομα των τριετιών και το επίδομα γονικής άδειας.

Σημαντικό κομμάτι στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου θα αποτελέσει η εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Νίκου Παπαθανάση, για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης κάθε ορόσημου που σχετίζεται με το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τις 31 Αυγούστου. Και σε αυτό το επίπεδο, ο πρωθυπουργός αναμένεται να εκπέμψει και πάλι μηνύματα επιτάχυνσης των ρυθμών υλοποίησης, όπως πράττει εξακολουθητικά στις τελευταίες συνεδριάσεις της υπουργικής ομάδας.

