Θλίψη επικρατεί στον εκπαιδευτικό κόσμο, καθώς απεβίωσε ο Διευθυντής του Λανιτείου Γυμνασίου, Κυριάκος Κωνσταντίνου.

Το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας», σε ανάρτησή του, αναφέρει «Περνούσες δύσκολα… το γνωρίζαμε όλοι μας και στεκόμασταν σιωπηλά δίπλα στην αξιοπρέπεια και στον προσωπικό σου αγώνα».

Αυτούσια η ανάρτηση

Καλό σου ταξίδι κ. Κυριάκο Κωνσταντίνου Διευθυντή του Λανιτείου Γυμνασίου.

Όσοι συνάδελφοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί σου θα μνημονεύουν την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου, τη δοτικότητα σου, την πραότητα, την καθημερινή σου έγνοια για τους μαθητές, τη φιλοπατρία σου…

Περνούσες δύσκολα …το γνωρίζαμε όλοι μας και στεκόμασταν σιωπηλά δίπλα στην αξιοπρέπεια και στον προσωπικό σου αγώνα.

Στους σημερινούς δύσκολους καιρούς της απαξίωσης, της εγκατάλειψης και της λήθης, υπήρξες καθημερινά για πολλούς μαθητές το στήριγμα η συμπαράσταση και η ενθάρρυνση. Σιωπηλά και με δόσιμο.

Οι καθηγητές, οι μαθητές και η διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού «Μάριος Τόκας» αποχαιρετούν ένα υποδειγματικό συνεργάτη και ένα φίλο υποστηρικτή του θεσμού των Μουσικών Σχολείων.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Η εκπαιδευτική κοινότητα πενθεί την εκδημία ενός άξιου και λαμπρού μέλους της.