Ο Ουκρανός Ρινάτ Αχμέτοφ παραμένει στο πρώτο πλάνου της διεθνούς σκηνής, με το όνομά του να αναφέρεται όλο και συχνότερα, αυτή τη φορά για δύο πολυτελή αποκτήματα.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ουκρανίας με περιουσία που αγγίζει τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ξανά τα βλέμματα, όχι μόνο λόγω της εντυπωσιακής αγοράς ενός υπερπολυτελούς διαμερίσματος στο Μονακό, αξίας περίπου 500 εκατ. δολαρίων αλλά και εξαιτίας ενός πλωτού «θηρίου» που ήδη συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης ναυπηγικής.

Η επένδυση στην καρδιά της περιοχής Mareterra, πάνω στη θάλασσα, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αγοραπωλησίες κατοικίας που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς. Το ακίνητο, που εκτείνεται σε πολλαπλά επίπεδα και θυμίζει περισσότερο ιδιωτικό ουρανοξύστη παρά διαμέρισμα, επιβεβαιώνει τη σταθερή επιλογή των δισεκατομμυριούχων να τοποθετούν κεφάλαια σε ακίνητα υψηλής προβολής και ασφάλειας.

Luminance: Η αποθέωση της θαλασσινής πολυτέλειας -Το mega yacht που ανταγωνίζεται τα κορυφαία resorts

Ωστόσο, το ενδιαφέρον γύρω από τον Αχμέτοφ δεν περιορίζεται στη στεριά. Από τον Ιανουάριο του 2024, ο ίδιος έχει στην κατοχή του τη Luminance, μια μηχανοκίνητη θαλαμηγό μήκους 138,8 μέτρων, η οποία κατασκευάστηκε στη Γερμανία από τη Lürssen, στα ναυπηγεία της στη Βρέμη. Η παράδοσή της σηματοδότησε την είσοδο ενός ακόμη «γίγαντα» στην κατηγορία των mega yachts, ενισχύοντας περαιτέρω τον ανταγωνισμό στην κορυφή της παγκόσμιας ναυπηγικής πολυτέλειας.

Η εξωτερική σχεδίαση του σκάφους φέρει την υπογραφή του Espen Oeino, ενός από τους πιο αναγνωρισμένους designers στον χώρο, ενώ το εσωτερικό έχει διαμορφωθεί από τον γαλλικό οίκο Zuretti Design. Το αποτέλεσμα είναι ένα σκάφος που συνδυάζει εντυπωσιακή παρουσία με υψηλή αισθητική, προσεγγίζοντας περισσότερο την αρχιτεκτονική ενός πολυτελούς ξενοδοχείου παρά μιας ιδιωτικής θαλαμηγού.

Μια… «πλωτή κατοικία» με γυμναστήριο, beach club, jacuzzi

Η Luminance έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί έως και 40 επισκέπτες σε 20 σουίτες, προσφέροντας επίπεδο άνεσης που ανταγωνίζεται τα κορυφαία resorts παγκοσμίως. Παράλληλα, μπορεί να μεταφέρει έως 24 μέλη πλήρωμα εξασφαλίζοντας πλήρη εξυπηρέτηση και λειτουργικότητα σε κάθε ταξίδι.

Οι παροχές εν πλω ενισχύουν τον χαρακτήρα της ως «πλωτής κατοικίας» υψηλών προδιαγραφών. Στο εσωτερικό περιλαμβάνονται spa, σαλόνι ομορφιάς, γυμναστήριο, beach club, jacuzzi στο κατάστρωμα, ανελκυστήρας, υποβρύχιος φωτισμός, WiFi και πλήρες σύστημα κλιματισμού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πλήρους αυτονομίας και πολυτέλειας. Φυσικά δεν λείπει η πισίνα αλλά και το ελικοδρόμιο.

Χαλύβδινο κύτος, αλουμίνια υπερκατασκευή & κατάστρωμα teak -Απόλυτη σταθερότητα και στυλ

Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, το σκάφος διαθέτει χαλύβδινο κύτος και υπερκατασκευή από αλουμίνιο, με καταστρώματα από teak. Η πρόωσή του επιτυγχάνεται μέσω δύο diesel κινητήρων MAN 16 κυλίνδρων τύπου 16V28/33D, συνολικής ισχύος 9.789 ίππων, οι οποίοι λειτουργούν στις 1.000 στροφές ανά λεπτό. Η ταχύτητα πλεύσης φτάνει τους 15 κόμβους, ενώ η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τους 20 κόμβους. Παράλληλα, ένα προηγμένο σύστημα σταθεροποίησης εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα άνεσης, τόσο κατά την πλεύση όσο και όταν το σκάφος βρίσκεται αγκυροβολημένο.

Η κατασκευή της έγινε σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα του Lloyd’s Register, φέροντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις γεγονός που αποτυπώνει τόσο την ποιότητα κατασκευής όσο και τη συμμόρφωση με σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Το αστρονομικό κόστος κατασκευής της Luminance

Το οικονομικό αποτύπωμα της Luminance είναι εξίσου εντυπωσιακό. Το κόστος κατασκευής εκτιμάται κοντά στα 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ετήσια συντήρηση υπολογίζεται μεταξύ 40 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό καλύπτει μισθούς πληρώματος, καύσιμα, τεχνική υποστήριξη, ασφάλιση, λιμενικά τέλη και συνεχή αναβάθμιση εξοπλισμού, αποτυπώνοντας το πραγματικό κόστος διατήρησης ενός τέτοιου πλωτού asset.

Η ταυτόχρονη παρουσία του Αχμέτοφ τόσο στην αγορά ακινήτων του Μονακό όσο και στη θάλασσα μέσω της Luminance συνθέτει μια σαφή εικόνα επανατοποθέτησης. Παρά τις απώλειες που υπέστη η επιχειρηματική του αυτοκρατορία τα προηγούμενα χρόνια, και λόγω του πολέμου, ο ίδιος δείχνει να επιστρέφει με κινήσεις υψηλού συμβολισμού και ισχυρού οικονομικού αποτυπώματος.

