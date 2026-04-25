Το τελευταίο διήμερο έδειξε ότι η Κύπρος μπορεί να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που δίνει λύσεις και μπορεί να καθοδηγήσει και να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αυτονομία, δήλωσε το Σάββατο ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, κληθείς να προβεί σε έναν απολογισμό των όσων έλαβαν χώρα την Πέμπτη και την Παρασκευή, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που διεξήχθη στην Κύπρο για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την ένταξή της στην ΕΕ το 2004, συζητήθηκαν και τροχοδρομήθηκαν τρία βασικά ζητήματα.

Το πρώτο, όπως σημείωσε, αφορά στην αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την οικονομία, όπου υπήρξαν θέματα τα οποία τέθηκαν αλλά και άλλα που προχώρησαν.

Συμπλήρωσε ότι σε ό,τι αφορά την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικό θέμα ήταν και η άμυνα και η πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας να ξεκινήσει η συζήτηση για το θέμα της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής.

Όπως σημείωσε, όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το σχετικό άρθρο των Συνθηκών (47.2) δεν πρέπει να παραμείνει ένα νεκρό κείμενο αλλά να γίνει συζήτηση και να αποφασιστεί και να αποκτήσει ουσία ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακό και αξιόπιστο.

Όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, ο κ. Παπαδόπουλος ανέδειξε το γεγονός ότι η Κυπριακή Προεδρία, μετά τις συζητήσεις που έγιναν, είναι έτοιμη να ετοιμάσει πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο με αριθμητικά στοιχεία, το οποίο θα υποβάλει προς συζήτηση τον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο.

Το δεύτερο ζήτημα, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, ήταν η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς με την υπογραφή του οδικού χάρτη «Μία Αγορά, Μία Ευρώπη» με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για μια ισχυρή οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της.

«Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διότι θα εμβαθύνει την Ενιαία Αγορά και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός στόχος είναι η μείωση των κατακερματισμών στην Ενιαία Αγορά, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και η διασφάλιση της οικονομικής ασφάλειας με ορίζοντα πλήρους ολοκλήρωσης το 2027. Θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης με 42 δράσεις που αφορούν νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται ήδη υπό διαπραγμάτευση και εντάσσονται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», σημείωσε .

Τέλος, το τρίτο ζήτημα, όπως είπε, έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα την αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη.

Εξάλλου, ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προσκάλεσε τέσσερις σημαντικές χώρες της περιοχής, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία, και έφερε κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής, «σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία κατάτην οποία υπάρχει ένας πόλεμος, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί ενεργά στις προσπάθειες για την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή που, όπως βλέπουμε όλοι, επηρεάζει πολύ τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως οικονομικά».

Πέραν από τις εργασίες της συνόδου, αναφέρθηκε επίσης και στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Πρόεδρου από καταβολής Κυπριακής Δημοκρατίας την Πέμπτη, κατά την οποία, όπως είπε, συζητηθήκαν πολλά θέματα ενεργειακής, αμυντικής συνεργασίας και οικονομικής συνεργασίας, αλλά και η ετοιμασία της υπογραφής της συμφωνία SOFA για αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, κάτι «πάρα πολύ σημαντικό και για την Κύπρο και για την Γαλλία».

Πρόσθεσε ότι παράλληλα, υπεγράφη χθες στρατηγική συμφωνία με την Αίγυπτο που διευρύνει την συνεργασία με τη γειτονική χώρα σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο ενεργειακό.

«Το διήμερο αυτό αφήνει μια βαθιά αίσθηση υπερηφάνειας ότι η χώρα μας και το δυναμικό της μπορεί να ανταποκρίνεται στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άσκηση της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Οι δύο τελευταίες ημέρες έδειξαν ότι η χώρα μας μπορεί να συμβάλλει, να γίνει γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που δίνει λύσεις και μπορεί να καθοδηγήσει και να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αυτονομία. Αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι μπορεί και να φιλοξενεί τέτοιου είδους συνόδους και να συνεισφέρει και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων, παρά το μικρό της μέγεθος, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην γειτονία, στη Μέση Ανατολή», κατέληξε.

