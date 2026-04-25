Περισσότερη αστάθεια, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι και μετά στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού, αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, δήλωσε, το Σάββατο ο Λειτουργός Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου, ερωτηθείς για τις προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Χρυσάνθου είπε πως πρόκειται για «ένα σκηνικό αστάθειας» που έχει παρατηρηθεί και τις προηγούμενες εβδομάδες, με κυρίως αίθριο καιρό τις πρωινές ώρες, τοπικές νεφώσεις και στη συνέχεια ανάπτυξη νεφώσεων που θα δίνουν βροχές και καταιγίδες.

Για σήμερα, Σάββατο, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι θα παρατηρείται τοπική συννεφιά, η οποία στις ορεινές περιοχές, κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αναμένεται να δώσει κάποιες βροχές. Πρόσθεσε ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα στα ψηλότερα ορεινά, ενώ οι πλείστες περιοχές του νησιού θα παραμείνουν με κυρίως αίθριο καιρό και τοπική συννεφιά.

Απόψε, συνέχισε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να παραμένουν αρκετά ψηλές για την εποχή, κοντά στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 με 16 στα παράλια και γύρω στους 10 με 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αναφερόμενος στην Κυριακή, ο Λειτουργός Μετεωρολογίας είπε ότι ο καιρός θα είναι διαφορετικός. Αν και η ημέρα θα αρχίσει με κυρίως αίθριο καιρό στις πλείστες περιοχές, προοδευτικά θα καταστεί συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά, πρόσθεσε, αναμένονται αναπτύξεις νεφώσεων στα ορεινά, σε περιοχές στα βόρεια και ενδεχομένως αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού, με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Σε ό,τι αφορά τη σκόνη, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι σήμερα και αύριο θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη, σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Από την ερχόμενη εβδομάδα, σημείωσε, οι συνθήκες βελτιώνονται και δεν διαφαίνεται οποιαδήποτε επιβάρυνση, τουλάχιστον στα όρια της πρόγνωσης.

Οι άνεμοι, κατέληξε, αναμένεται να είναι γενικά μέτριοι τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη μέχρι και αύριο.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σύντομα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις οι οποίες πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές, οι οποίες δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από βροντές. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης, ενώ παροδικά στα παράλια θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπική συννεφιά, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση, για να παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Τετάρτη και να κυμανθεί έτσι κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.