Σκόνη και βροχές αναμένονται σήμερα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η πρόγνωση του καιρού:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη μέχρι και τη Δευτέρα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά ή και στο εσωτερικό. Την Τρίτη ο καιρός θα καταστεί μέχρι το μεσημέρι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ μέχρι την Τρίτη σταδιακά μικρή πτώση για να κυμανθεί κοντά σε αυτές.