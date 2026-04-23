Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες στα ορεινά μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα εμφανίζονται μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο θα παρατηρούνται αυξημένες κυρίως μέσες και ψηλές νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά ενώ την Κυριακή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Τη Δευτέρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή.

Το Σαββατοκύριακο στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: