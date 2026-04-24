Η διαφάνεια, θεμέλιο της εμπιστοσύνης και της ανανέωσης της συνεργασίας

Την ανανέωση της χορηγικής τους συνεργασίας επισημοποίησαν η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) και η Deloitte Κύπρου, ως Professional Services Partner, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου στα γραφεία της Deloitte στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία εκπροσώπων των δύο οργανισμών, αθλητών και προσκεκλημένων, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που στηρίζει έμπρακτα τον κυπριακό αθλητισμό και την Ολυμπιακή προοπτική της χώρας.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο παρουσιαστής και αθλητής του Αλπικού Σκι με πρόσφατη συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Γιάννος Κουγιουμτζιάν, ανέφερε ότι η ανανέωση της συνεργασίας σηματοδοτεί τη συνέχιση ενός κοινού ταξιδιού που ξεκίνησε στον προηγούμενο Ολυμπιακό κύκλο και κορυφώθηκε στους Αγώνες του Παρισιού το 2024, με επόμενο μεγάλο σταθμό το Λος Άντζελες το 2028. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια συνεργασία που αποτελεί επένδυση στους ανθρώπους, στα όνειρα και στις προσπάθειες των αθλητών. Παράλληλα, καλωσόρισε θερμά τους αθλητές που παραβρέθηκαν στην υπογραφή της συμφωνίας, Πέτρο Χριστοδουλίδη και Γιώργο Μπαλαρτζισβίλι (Τζούντο) και Ναταλία Χριστοφή (Στίβος).

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συνέχιση της συνεργασίας, τονίζοντας ότι αυτή βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες, όπως η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη. Υπογράμμισε ότι η Deloitte αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη του Ολυμπιακού κινήματος διεθνώς, ενώ σημείωσε πως η ανανεωμένη συνεργασία ενισχύει την προσπάθεια των αθλητών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης των αθλητών όχι μόνο εντός αλλά και εκτός αγωνιστικών χώρων, μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνολική τους ανάπτυξη.

Από την πλευρά του, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Deloitte Κύπρου, κ. Πιερής Μάρκου, δήλωσε ότι η ανανέωση της συνεργασίας αποτελεί επιβεβαίωση της κοινής δέσμευσης για ενίσχυση του Ολυμπιακού κινήματος και δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου. Όπως ανέφερε, η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες όπως η αριστεία, η ακεραιότητα και η ομαδικότητα, ενώ στόχος είναι η έμπνευση της νέας γενιάς και η ενίσχυση της Ολυμπιακής εμπειρίας για όλους. Εξέφρασε επίσης την υπερηφάνεια της Deloitte για τη στήριξη των Κύπριων αθλητών, οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.

Η αθλήτρια Ναταλία Χριστοφή, εκπροσωπώντας τους αθλητές, ανέφερε: «Ο αθλητισμός είναι για μένα τρόπος ζωής, γεμάτος προσπάθεια, αφοσίωση και στιγμές που σε διαμορφώνουν ως άνθρωπο. Η στήριξη που λαμβάνουμε από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και τη Deloitte δεν είναι απλώς σημαντική, είναι καθοριστική, γιατί μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε να κυνηγούμε τα όνειρα μας και να εκπροσωπούμε την Κύπρο με περηφάνια σε διεθνές επίπεδο».

Η ανανέωση της συνεργασίας επιβεβαιώνει τη διαχρονική στήριξη της Deloitte προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και ενισχύει την κοινή πορεία προς τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού.

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη παρευρέθηκαν εκ μέρους της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώτης Ιωαννίδης, το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, ο Διευθυντής Ανδρέας Βασιλείου και λειτουργοί της ΚΟΕ, ενώ εκ μέρους της Deloitte παρών ήταν ο κ. Χρίστος Παπαμαρκίδης, Συνέταιρος Φορολογικών Υπηρεσιών και Επικεφαλής Τμήματος Έμμεσης Φορολογίας, και άλλοι συνεταίροι και ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Το προσωπικό της Deloitte είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αθλητές και να δει από κοντά Ολυμπιακά εκθέματα που μεταφέρθηκαν στον χώρο από το Ολυμπιακό Μέγαρο ειδικά για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της συμφωνίας, επισφραγίζοντας τη συνέχιση μιας ουσιαστικής και δυναμικής συνεργασίας προς όφελος των Κύπριων αθλητών και της κοινωνίας ευρύτερα.