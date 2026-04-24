O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι υπέγραψαν την Παρασκευή στη Λευκωσία Κοινή Διακήρυξη για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου και Αιγύπτου.

Η υπογραφή έλαβε χώρα στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που φιλοξένησε η Κυπριακή Προεδρία και οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής με Διάσκεψη Τύπου του ΠτΔ, της Προέδρου της Κομισιόν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στη Διακήρυξη αναφέρεται ότι οι δύο χώρες αποφασίζουν να επισημοποιήσουν τις de facto διμερείς στρατηγικές σχέσεις, υιοθετώντας Σχέδιο Δράσης για την περαιτέρω επιχειρησιακή υλοποίηση της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης.

Πολιτικές σχέσεις, άμυνα και ασφάλεια

Σε ότι αφορά τις Πολιτικές σχέσεις αναφέρεται ότι η Ετήσια Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου–Αιγύπτου, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2021, θα εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο φόρουμ που καθοδηγεί τη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών στο ανώτατο επίπεδο και θα συνεχίσει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση μεταξύ των Αρχηγών Κρατών, εκ περιτροπής στη Λευκωσία και στο Κάιρο.

Η Κύπρος και η Αίγυπτος δεσμεύονται επίσης να συνεχίσουν τον διμερή πολιτικό διάλογο και τον συντονισμό τους μέσω της επικοινωνίας των αντίστοιχων Υπουργών Εξωτερικών τους, καθώς και μέσω διμερών πολιτικών διαβουλεύσεων σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή και Υφυπουργού Εξωτερικών για την Ευρώπη.

Οι δύο χώρες συμφωνούν να αυξήσουν την άμεση επαφή μεταξύ των Υπουργών των δύο Κυβερνήσεων προκειμένου να διερευνήσουν συνεργασίες σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, του τουρισμού, των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφοριών, του κλίματος, των υδάτινων πόρων, του πολιτισμού, των αρχαιοτήτων, της εκπαίδευσης, των μεταφορών, των ναυτιλιακών υποθέσεων και της υγείας.

Οι δύο χώρες συμφωνούν επίσης να προβούν στην επανασύσταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Κύπρου–Αιγύπτου, μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο και την Αίγυπτο. Κατόπιν ολοκλήρωσης των τελευταίων, τα ονόματα που θα απαρτίζουν την Ομάδα Φιλίας σε κάθε πλευρά θα διαβιβαστούν μέσω διπλωματικών διαύλων.

Η Διακήρυξη αναφέρει ακόμη ότι Κύπρος και Αίγυπτος θα συνεχίσουν τη στενή τους συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και πολυμερών φόρουμ σε σχέση με περιφερειακά και διεθνή ζητήματα που απασχολούν αμοιβαία τα μέρη, προωθώντας παράλληλα κοινές πρωτοβουλίες σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Οι δύο χώρες αποφασίζουν να θεσμοθετήσουν περαιτέρω τη διπλωματική τους συνεργασία, ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές μεταξύ των αντίστοιχων διπλωματικών ακαδημιών τους.

Ο πυρήνας της πολιτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου θα εξακολουθήσει να στηρίζεται στους κοινούς τους στόχους για διαρκή ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα και των δύο λαών και της περιοχής, την πρόληψη συγκρούσεων και την ταχεία επίλυσή τους μέσω βιώσιμων διευθετήσεων που σέβονται την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα των Κρατών, απορρίπτοντας κάθε αποσχιστική απόπειρα, την επικράτηση μιας διεθνούς τάξης που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία, με αποκλεισμό της μονομέρειας στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και τον τερματισμό της ξένης κατοχής και της ξένης στρατιωτικής παρουσίας που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

Οι δύο χώρες επιβεβαιώνουν ότι η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ τους, με κοινό στόχο την επικράτηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Η Κύπρος, αναφέρεται, αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο της Αιγύπτου ως πυλώνα σταθερότητας στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Οι δύο χώρες αποφασίζουν με τη Διακήρυξη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην αντιμετώπιση απειλών κατά της διεθνούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, του οργανωμένου εγκλήματος και της χρηματοδότησής του, καθώς και απειλών κατά της θαλάσσιας ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος και η Αίγυπτος χαιρετίζουν τη συμμετοχή Αιγυπτίων εμπειρογνωμόνων και ειδικών στα τεχνικά προγράμματα εκπαίδευσης που διοργανώνει το Κέντρο CYCLOPS (Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security).

Επιβολή νόμου και άλλα ζητήματα

Η Κύπρος και η Αίγυπτος θα διερευνήσουν επίσης τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής συνεργασίας για την πρόληψη της διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και τη διασφάλιση της επιστροφής πολιτιστικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν διακινηθεί παράνομα.

Μέσω της Διακήρυξης οι δύο χώρες δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας, μεταξύ άλλων μέσω της εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών τους, της θέσπισης προγραμμάτων ανταλλαγής μεταξύ των στρατιωτικών ακαδημιών τους και της διεύρυνσης των σχέσεων μεταξύ των αμυντικών κλάδων τους.

Προς τον σκοπό αυτό, οι δύο χώρες συμφωνούν να προβούν στη σύσταση μιας Κοινής Στρατιωτικής Επιτροπής για τη συζήτηση της στρατιωτικής συνεργασίας και των κοινών αμυντικών προκλήσεων.

Οι δύο χώρες αποφασίζουν να συνεχίσουν τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στα εδάφη τους, καθώς και στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο τους.

Περιφερειακή συνεργασία για πυρόσβεση

Οι δύο χώρες χαιρετίζουν την ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου Αεροπυρόσβεσης Κύπρου (CRAFS), με στόχο την αντιμετώπιση πυρκαγιών, τη διασφάλιση ταχύτερων χρόνων απόκρισης και την προστασία των κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων.

Στη Διακήρυξη αναφέρεται Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Γειτονίας της, η οποία υποστηρίζεται από το CRAFS, θα αποτελέσει επίσης πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων τεχνικών πυρόσβεσης, ενισχύοντας περαιτέρω τη συλλογική ανθεκτικότητα ενάντια σε τυχόν μελλοντικές απειλές πυρκαγιών.

Η Κύπρος και η Αίγυπτος χαιρετίζουν το γεγονός ότι το CRAFS αποτελεί ένα από τα πρώτα απτά αποτελέσματα του νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο.

Τομέας ενέργειας

Η Κύπρος και η Αίγυπτος συμφωνούν να ενισχύσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση τους στους τομείς του φυσικού αερίου, της ενέργειας και στον μεταλλευτικό τομέα, αντανακλώντας ένα κοινό όραμα για τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων της Μεσογείου.

Οι δύο Πρόεδροι, αναφέρεται στη Διακήρυξη, χαιρέτισαν την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών στις εκθέσεις EGYPES 2025 και 2026 και EMC Cyprus 2025, συμπεριλαμβανομένων πλαισίων που προωθούν τη συνεργασία για τη μεταφορά, επεξεργασία και εμπορία φυσικού αερίου, ιδίως όσον αφορά τα υπεράκτια κοιτάσματα της Κύπρου, καθώς και μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων για την προμήθεια κυπριακού φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο για εγχώρια χρήση ή για επεξεργασία μέσω των αιγυπτιακών εγκαταστάσεων υγροποίησης και επανεξαγωγή στις διεθνείς αγορές.

Και οι δύο χώρες παραμένουν προσηλωμένες στο όραμα για την καθιέρωση της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού κόμβου που συμβάλλει στη διαφοροποίηση και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Η Κύπρος και η Αίγυπτος συμφωνούν να διευρύνουν την ενεργειακή εταιρική σχέση τους ώστε να περιλαμβάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνεργασία στον τομέα του πράσινου μετασχηματισμού.

Παράλληλα, η Κύπρος και η Αίγυπτος συμφωνούν να διευρύνουν την ενεργειακή εταιρική σχέση τους ώστε να περιλαμβάνει δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της εξόρυξης και ανάπτυξης μεταλλευτικών πόρων στην Αίγυπτο, μεταξύ άλλων μέσω των εταιρειών τους, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε γεωλογικές δραστηριότητες, προς υποστήριξη των αμοιβαίων οικονομικών συμφερόντων, της ενεργειακής ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης πόρων.

Εμπόριο και επενδύσεις

Στη Διακήρυξη αναφέρεται ότι Κύπρος και Αίγυπτος συμφωνούν ότι υφίσταται ανάγκη σύστασης ενός Επιχειρηματικού Συμβουλίου Κύπρου–Αιγύπτου, το οποίο θα απαρτίζεται από επιχειρηματίες και από τις δύο πλευρές και θα υποστηρίζεται από τα αντίστοιχα Εμπορικά Επιμελητήρια, Επιχειρηματικές Ενώσεις και Αρχές Επενδύσεων, με σκοπό την καλύτερη διασύνδεση των δύο πλευρών σε διεπιχειρησιακό επίπεδο και την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων.

Οι δύο πλευρές συμφωνούν να ανταλλάξουν τα ονόματα των μελών του εν λόγω Συμβουλίου μέσω διπλωματικών διαύλων το συντομότερο δυνατό. Συμφωνούν επίσης ότι το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση σε εύθετο χρόνο.

Η Κύπρος και η Αίγυπτος συμφωνούν επίσης να διοργανώσουν ένα Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου–Αιγύπτου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, μετά τη 2η Διακυβερνητική Σύνοδο που έλαβε χώρα στο Κάιρο στις 8 Ιανουαρίου 2025. Το Φόρουμ θα συγκληθεί με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας και των επενδυτικών ευκαιριών και στις δύο χώρες, καθώς και του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών.

Η Κύπρος και η Αίγυπτος παροτρύνουν επίσης την ανταλλαγή αντιπροσωπειών και τις επιτόπιες επισκέψεις σε διάφορους τομείς, καθώς και την ενίσχυση των άμεσων επαφών μεταξύ των αντίστοιχων Εμπορικών Επιμελητηρίων, Επιχειρηματικών Ενώσεων και Αρχών Επενδύσεων, με στόχο την προώθηση αμοιβαίως επωφελών διμερών οικονομικών σχέσεων.

Η Κύπρος αναγνωρίζει τη στρατηγική οικονομική θέση της Αιγύπτου, λόγω της Διώρυγας του Σουέζ ως της σημαντικότερης εμπορικής και ναυτιλιακής οδού που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση και ως πύλης προς την Αφρική και την Αφρικανική Ηπειρωτική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (AfCFTA). Η Αίγυπτος αναγνωρίζει ότι η Κύπρος αποτελεί την πλησιέστερη πύλη προς την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η στενότερη οικονομική συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών της Συμφωνίας Σύνδεσης.

Η Κύπρος και η Αίγυπτος αποφασίζουν να επεκτείνουν τις εμπορικές τους σχέσεις και να διερευνήσουν επενδυτικές ευκαιρίες σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων, με έμφαση σε στρατηγικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, η γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια, η άρδευση και η διαχείριση υδάτων, οι επικοινωνίες και η συνδεσιμότητα, οι υποδομές ζωτικής σημασίας, η φαρμακοβιομηχανία, η καινοτομία, καθώς και η άμυνα και η ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Βιομηχανία

Οι δύο χώρες επιβεβαιώνουν το κοινό όραμά τους για την ανάδειξη της Αιγύπτου ως ανταγωνιστικής βιομηχανικής και μεταποιητικής βάσης και ως πύλης προς την Αφρική και της Κύπρου ως στρατηγικού εταίρου και πύλης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αμφότερες οι πλευρές συμφωνούν στην προώθηση κοινών βιομηχανικών έργων στην Αίγυπτο σε τομείς όπως την επεξεργασία τροφίμων, τα πετροχημικά, τη μηχανική και τη μεταποίηση προστιθέμενης αξίας, ενώ ενθαρρύνουν τις κυπριακές επενδύσεις σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του φαρμακευτικού κλάδου.

Δεσμεύονται εξάλλου περαιτέρω να ενισχύσουν το διμερές εμπόριο, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των αιγυπτιακών εξαγωγών προς την Κύπρο και της επέκτασης των δραστηριοτήτων ώστε να περιλαμβάνουν προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ιδίως επεξεργασμένων τροφίμων και γεωργικών προϊόντων που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και μέσω της προώθησης κοινής συνεργασίας στους τομείς της επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων.

Ναυτιλιακή συνεργασία

Η Κύπρος και η Αίγυπτος χαιρετίζουν την έναρξη των εργασιών της Κοινής Ναυτιλιακής Επιτροπής Κύπρου–Αιγύπτου (JMC), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το 2025 και επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο Κυβερνήσεων για την εμβάθυνση της συνεργασίας σε όλους τους ναυτιλιακούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής ναυτιλίας, της συνεργασίας λιμένων, των θαλάσσιων μεταφορών, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ικανοτήτων, ενώ υπογραμμίζει επίσης τη μακρόχρονη φιλία μεταξύ των δύο εθνών και την κοινή ναυτιλιακή κληρονομιά τους.

Πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία

Στη Διακήρυξη αναφέρεται ότι Κύπρος και Αίγυπτος επιβεβαιώνουν τους βαθιά ριζωμένους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ τους, οι οποίοι διαμορφώθηκαν μέσα από αιώνες πολιτισμικών ανταλλαγών και διατηρούνται μέσω στενών επαφών μεταξύ των λαών τους.

Αναφορά γίνεται στη διαχρονική κληρονομιά της κυπριακής κοινότητας στην Αίγυπτο, η οποία συνεχίζει να τιμάται μέσω της πρωτοβουλίας «ΝΟΣΤΟΣ», και επαναβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση των εν λόγω δεσμών.

Αμφότερες οι πλευρές εκφράζουν την αποφασιστικότητά τους να διαφυλάξουν και να προωθήσουν την κοινή κληρονομιά τους, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά της καθεμίας, μέσω βελτιωμένων πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασίας, καθώς και ενθαρρύνοντας τη διαρκή αλληλεπίδραση και τον διάλογο μεταξύ των δύο λαών.

Αμφότερες οι πλευρές τονίζουν επίσης τη δέσμευσή τους για την προώθηση της συνεχούς πολιτιστικής συνεργασίας, την παρότρυνση της ευρύτερης συμμετοχής σε κοινές πρωτοβουλίες και διεθνείς πλατφόρμες και τη διερεύνηση ευκαιριών για την υποστήριξη και την ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Αναγνωρίζουν ότι η εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια και δεσμεύονται να διερευνήσουν ευκαιρίες για ενίσχυση των ακαδημαϊκών ανταλλαγών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω θεσμικών συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων, υποτροφιών, ανταλλαγής επισκεπτών πανεπιστημιακών ακαδημαϊκών και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Αρχαιολογική κληρονομιά

Ανακαλώντας την πλούσια και αλληλένδετη αρχαιολογική κληρονομιά τους, η Κύπρος και η Αίγυπτος συμφωνούν να ανταλλάξουν εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα αρχαιολογικών ανασκαφών, προηγμένης αρχαιολογικής έρευνας και εκπαίδευσης, αρχαιοτήτων, μουσείων, ασφαλούς μεταφοράς αρχαίων αντικειμένων και αρχαιολογικού τουρισμού, καθώς και να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

Οι δύο χώρες συμφωνούν να διατηρήσουν τον ισχυρό συντονισμό τους στην UNESCO και σε άλλα σχετικά διεθνή φόρουμ.

Κλιματική αλλαγή

Η Κύπρος και η Αίγυπτος υπενθυμίζουν τον κοινό ηγετικό τους ρόλο στην Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η οποία εγκαινιάστηκε επίσημα στη Σύνοδο Κορυφής COP27 που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ τον Νοέμβριο του 2022, τονίζοντας ότι αυτές οι περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, με προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας έως και 5°C τον τρέχοντα αιώνα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον σοβαρό αντίκτυπο που αναμένεται στην ασφάλεια των υδάτων και των τροφίμων, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την αποψίλωση και την απερήμωση, καθώς και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η Κύπρος και η Αίγυπτος συμφωνούν να ξεκινήσουν έναν διάλογο μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις δύο χώρες, για να διερευνήσουν συνέργειες με βάση τις επιστημονικά τεκμηριωμένες συστάσεις πολιτικής που αποτελούν το Σχέδιο Δράσης της εν λόγω πρωτοβουλίας, εστιάζοντας σε κοινές προτεραιότητες για το κλίμα.

Ύδατα

Επίσης Κύπρος και Αίγυπτος συμφωνούν να θεσμοθετήσουν τη συνεργασία τους σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τη διατήρηση και αξιοποίηση ανακυκλωμένων υδάτων.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη εξάρτηση της Αιγύπτου από τον ποταμό Νείλο, η Κύπρος επαναλαμβάνει την υποστήριξή της ως προς την ασφάλεια των υδάτων της Αιγύπτου, τονίζοντας την κρίσιμη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των υδάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την αρχή του «μη βλάπτειν».

Κινητικότητα εργατικού δυναμικού

Η Κύπρος και η Αίγυπτος συμφωνούν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) που υπεγράφη μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών το 2024 σχετικά με την απασχόληση Αιγυπτίων εργαζομένων στην Κύπρο. Αμφότερα τα μέρη τόνισαν τη σημασία που έχει η ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας στους τομείς της επαγγελματικής αποκατάστασης και κατάρτισης, διασφαλίζοντας ότι οι δεξιότητες των Αιγυπτίων εργαζομένων ευθυγραμμίζονται με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της κυπριακής αγοράς εργασίας κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τα αμοιβαία συμφέροντα και των δύο εθνών.

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αμφότερες οι πλευρές στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαμόρφωση ψηφιακών κυβερνήσεων μέσω της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει επίσης την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των ΤΠΕ μέσω της υποστήριξης συνεργασιών, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της ενίσχυσης των ικανοτήτων των νέων στον εν λόγω τομέα.

Και οι δύο χώρες θα εργαστούν για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων υποστήριξης νεοσύστατων επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κοινή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης. Παράλληλα, θα καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση αμοιβαίων επενδύσεων και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης εκδηλώσεων επιχειρηματικής δικτύωσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η επέκταση και στις δύο αγορές.

Επιπλέον, θα ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ιδίως στον συντονισμό συχνοτήτων, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Ιδιαίτερης γεωπολιτικής και διπλωματικής σημασίας η Διακήρυξη

Η Υπογραφή Κοινής Διακήρυξης για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου αποτελεί μια ουσιαστική και πολυεπίπεδη πολιτική αναβάθμιση μιας σχέσης που έχει ήδη αποδείξει την αξία της στην πράξη με τη διμερη σχέση να εισέρχεται πλέον σε ένα πιο ώριμο, θεσμικά εδραιωμένο και στρατηγικά οργανωμένο επίπεδο, αναφέρουν αρμόδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερης γεωπολιτικής και διπλωματικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνεπή, σταθερό προσανατολισμό της εξωτερικής της πολιτικής, οικοδομεί σχέσεις βάθους με χώρες-κλειδιά της περιοχής.

«Σε μια περίοδο έντονων και αλληλένδετων γεωπολιτικών αναταράξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η περαιτέρω σύσφιξη και θεσμική εμβάθυνση των σχέσεων Κύπρου και Αιγύπτου αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική βαρύτητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα της ευρύτερης περιοχής», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Τονίζουν επιπρόσθετα ότι η σημασία της Διακήρυξης καθίσταται ακόμη πιο εμφανής μέσα από τον προσωπικό και πολιτικό ρόλο του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχει επενδύσει συστηματικά στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με την Αίγυπτο αλλά και με όλες τις άλλες χώρες της περιοχής.

«Η σχέση Κύπρου και Αιγύπτου εξελίσσεται δυναμικά μέσα από σταθερή πολιτική επένδυση, διαρκή επαφή σε ανώτατο επίπεδο και συγκεκριμένες, μετρήσιμες πρωτοβουλίες. Πρόκειται για μια Διακήρυξη που προσδίδει ουσιαστικό πολιτικό βάθος, διασφαλίζει θεσμική συνέχεια και ενισχύει το πρακτικό περιεχόμενο στις ήδη εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών», αναφέρουν.

Σημειώνουν ακόμη ότι η υπογραφή της Διακήρυξης θέτει τη συνεργασία Κύπρου – Αιγύπτου σε ένα ακόμη πιο σαφή και συνεκτικό πλαίσιο, με συγκεκριμένους άξονες, ενισχυμένο και πιο συστηματικό συντονισμό και σαφή προοπτική υλοποίησης σε τομείς που έχουν άμεση σημασία για τα εθνικά συμφέροντα και των δύο κρατών.

Τονίζεται ότι η αιγυπτιακή Προεδρία έχει ήδη καταγράψει δημόσια την πρόθεση του Καϊρου να αναβαθμίσει τη σχέση με την Κύπρο σε στρατηγική εταιρική σχέση, επί τη βάσει του προχωρημένου επιπέδου των διμερών δεσμών και του ουσιαστικού συντονισμού σε περιφερειακά και διεθνή φόρα.

Οι πηγές σημειώνουν ότι με τη Διακήρυξη ενισχύεται ο πολιτικός συντονισμός στο ανώτατο επίπεδο και αυτή εδραιώνει και ενισχύει περαιτέρω μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο ηγεσιών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο τακτική, πιο δομημένη και πιο αποτελεσματική επικοινωνία.

«Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται αντιμέτωπες με σύνθετες και αλληλένδετες προκλήσεις, όπου οι χώρες που μοιράζονται κοινή αντίληψη για τη σταθερότητα, τη νομιμότητα και τη συνεργασία καλούνται να συντονίζονται ακόμη πιο στενά», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Για την ενέργεια επισημαίνεται ότι Κύπρος και Αίγυπτος έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές συμφωνίες για την αξιοποίηση κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, όπως τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη», μέσω συμφωνιών που υπογράφηκαν στην παρουσία των Προέδρων Χριστοδουλίδη και Αλ Σίσι.

«Η νέα στρατηγική προσέγγιση ενισχύει και εμβαθύνει περαιτέρω αυτή τη συνεργασία και την τοποθετεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειακής ασφάλειας, διαφοροποίησης πηγών και διασύνδεσης της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη», αναφέρεται.

Η Διακήρυξη, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, έχει σαφή και ενισχυμένη οικονομική διάσταση και η αναβάθμιση της σχέσης δημιουργεί καλύτερες και πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για εμπόριο, επενδύσεις και επιχειρηματική συνεργασία.

Εξάλλου τονίζουν πως η Διακήρυξη ενισχύει και εξειδικεύει περαιτέρω το περιεχόμενο της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και περιφερειακής σταθερότητας καθώς Κύπρος και Αίγυπτος είναι δύο χώρες με κρίσιμη γεωγραφική θέση, με κοινή αντίληψη για την ανάγκη σταθερότητας και με σαφές συμφέρον να λειτουργούν ως παράγοντες συνεννόησης και ασφάλειας στην περιοχή.

«Η ενίσχυση αυτής της συνεργασίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αναβαθμίζει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου και προβλέψιμου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο», τονίζεται.

Για την συνεργασία και τις επαφές στους τομείς της τεχνολογίας, εκπαίδευσης, περιβάλλοντος και συνδεσιμότητας οι πηγές τονίζουν τη σημασία της διάστασης αυτής, καθώς «μια στρατηγική σχέση δεν κρίνεται μόνο από τις κυβερνητικές επαφές, αλλά και από το πόσο βαθιά διαχέεται στην κοινωνία, στην οικονομία, στην παιδεία και κυρίως στη νέα γενιά».

Η υπογραφή της Διακήρυξης, τονίζεται, είναι μια εξέλιξη που καταδεικνύει ότι η Κύπρος συμμετέχει ενεργά και με ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των περιφερειακών εξελίξεων, μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης, θεσμική σοβαρότητα και απτά αποτελέσματα.

