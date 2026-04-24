Το κράτος είχε περισσότερα έσοδα όταν το λιμάνι Λάρνακας διαχειριζόταν η Αρχή Λιμένων παρά όταν η ευθύνη ανατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία παρέθεσε ο υπουργός Μεταφορών κ. Αλέξης Βαφεάδης.

Σημειώνεται, ότι η συμφωνία διαχείρισης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας από ιδιώτες υπεγράφη στις 4 Δεκεμβρίου 2020 και ανέλαβαν τη διαχείριση την 1η Απριλίου 2022, για να τερματιστεί στις 27 Μαΐου 2024.

Ο υπουργός Μεταφορών κ. Αλέξης Βαφεάδης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Λάρνακας κ. Πρόδρομου Αλαμπρίτη, παραθέτει τα οικονομικά αποτελέσματα του λιμανιού Λάρνακας την περίοδο 2017-2025, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Το 2017 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €13.109.420 και τα έξοδα σε €4.823.131.

Το 2018 τα έσοδα ήταν €13.959.961 και τα έξοδα €4.253.456. Το 2019 τα έσοδα ήταν €10.483.478 και τα έξοδα €4.375.000. Το 2020 τα έσοδα ήταν €10.235.444 και τα έξοδα €4.790.682. Το 2021 τα έσοδα ήταν €9.299.834 και τα έξοδα €4.904.102.

Όταν άρχισε η μεταβατική περίοδος, μεταξύ 1/1/2022-31/3/2022 τα έσοδα της Αρχής Λιμένων ήταν €3.010.594 και τα έξοδα €1.260.675. Την περίοδο 1/4/2022-31/12/2022 τα έσοδα μειώνονται κάθετα σε €1.460.503. με τα έξοδα να φτάνουν τα €2.206.489 παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ζημιά η οποία φτάνει τις €745.986. Ολόκληρο το 2023 τα έσοδα του κράτους από τη συνεργασία με την κοινοπραξία ήταν €1.872.187 με τα έξοδα του κράτους να φτάνουν στα €2.652.225, καταγράφοντας ζημιά €780.039.

Την περίοδο 1/1/2024-27/5/2024, τα έσοδα ήταν €889.713 με τα έξοδα να φτάνουν το €1.124.598 και τη ζημιά να κυμαίνεται στις €234.884. Την περίοδο 28/5/2024-31/12/2024 (μετά που το λιμάνι επανήλθε στην διαχείριση της Αρχής Λιμένων) τα έσοδα ανήλθαν σε €12.812.123 με τα έξοδα να φτάνουν στα €8.217.774 καταγράφοντας κέρδος €4.594.348.

Τέλος, το 2025, επίσης υπό τη διαχείριση της Αρχής Λιμένων, τα έσοδα εκτοξεύονται στα €20.457.890 με τα έξοδα να φτάνουν τα €13.322.706 καταγράφοντας κέρδος €7.135.184.

Σημειώνεται, πως με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, στις 26 Ιουλίου 2019 η Κυπριακή Δημοκρατία προκήρυξε διαγωνισμό για την παραχώρηση και ενιαία ανάπτυξη του Λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας με την προοπτική ότι θα διενεργούνταν επενδύσεις €1,2 δισ.

Το Λιμάνι Λάρνακας θεωρείται λιμάνι πολλαπλής χρήσης που εξυπηρετεί όλων των ειδών φορτία, όπως, για παράδειγμα, ζωοτροφές, σιτηρά, γυψόχωμα, άλας, σκύρα, ξυλεία, σίδηρο, λιπάσματα, φορτία για τον κλάδο της ενέργειας, αυτοκίνητα, πετρελαιοειδή, ως επίσης και κρουαζιερόπλοια, παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν στον ελλιμενισμό πλοίων, φορτοεκφορτώσεις πλοίων, αποθήκευση φορτίων σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακή αποταμίευση και υπηρεσίες διακίνησης επιβατών.