Σφοδρή επίθεση κατά του Οδυσσέας Μιχαηλίδης εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου και Βουλευτής του Δημοκρατικός Συναγερμός κ. Ονούφριος Κουλλάς, κατηγορώντας τον για πολιτική σύμπλευση με το ΑΚΕΛ και για συστηματική στοχοποίηση της ηγεσίας του κόμματος.

Όπως αναφέρει, είναι «πέραν από προφανές» ότι ο κ. Μιχαηλίδης έχει επιλέξει το ΑΚΕΛ ως μελλοντικό συνεργάτη, σημειώνοντας ότι με κάθε ευκαιρία επιτίθεται στον ΔΗΣΥ. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι διαβάλλει συστηματικά την Πρόεδρο και την ηγεσία της παράταξης.

Ο κ. Κουλλάς υποστηρίζει ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ «δεν έχει αναμειχθεί πουθενά» και δεν έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη, τονίζοντας πως δεν θα γίνει ανεκτή οποιαδήποτε λασπολογία εις βάρος της εντιμότητάς τους.

Την ίδια ώρα, στρέφει τα πυρά του προς τον κ. Μιχαηλίδη, αναφέροντας ότι, σύμφωνα με αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είχε προβεί σε πολλαπλές περιπτώσεις παραπληροφόρησης, ψευδών δηλώσεων και αξιοποίησης του αξιώματός του για προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις.

Προσθέτει ακόμη ότι αντίστοιχες αναφορές έχουν γίνει και από πρώην συνεργάτες του, κάνοντας λόγο για πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, περιλάμβαναν στοχοποίηση δημοσιογράφων, πολιτικών προσώπων και θεσμών.

Επιπλέον, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ αναφέρεται σε πρόσφατες δηλώσεις του κ. Μιχαηλίδη, στις οποίες – όπως σημειώνει – παραδέχεται ύπαρξη επαφών με πληροφοριοδότες σε υποθέσεις, ζητώντας όπως το ζήτημα διερευνηθεί σε βάθος.

Καταληκτικά, ο κ. Κουλλάς τονίζει ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να ακολουθήσει «τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και την εντυπωσιοθηρία», υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη παραμένει επικεντρωμένη στην παραγωγή πολιτικών προτάσεων και στην αντιμετώπιση των ουσιαστικών προβλημάτων της χώρας.