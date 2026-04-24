Σημαντικά υψηλότερες θα είναι οι τιμές αποζημίωσης για τα απολεσθέντα/θανατωθέντα ζώα λόγω του αφθώδους πυρετού, δήλωσαν εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων που συμμετείχαν σε σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις αποζημιώσεις που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, υπό την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου.

«Η σημερινή συνάντηση ήταν ελπιδοφόρα», δήλωσε ο επίτιμος Πρόεδρος της ΠΕΚ Μιχάλης Λύτρας. «Φαίνεται ότι πάμε για να βοηθηθεί ο κόσμος μας και εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι μόνον με έτσι συναντήσεις, σοβαρές, υπεύθυνες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», πρόσθεσε.

Με εξάρσεις, συνέχισε, «δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και αυτό έχει σημασία».

Ο επίτιμος Πρόεδρος της ΠΕΚ είπε ότι κατά τη σημερινή τέταρτη συνάντηση της Επιτροπής, υπό την Υπουργό Γεωργίας, έχουν προχωρήσει σημαντικά στο θέμα των αποζημιώσεων και «έχουμε ψηλώσει τις τιμές σημαντικά», από τις προηγούμενες τιμές που είχαν υποβάλει στην Υπουργό Γεωργίας.

«Φαίνεται ότι προχωρούμε θετικά στην αύξηση των αποζημιώσεων για τα απολεσθέντα/θανατωθέντα ζώα» και «τώρα θα δούμε σε άλλη επιτροπή το θέμα της αντικατάστασης και της επαναδραστηριοποίησης των μονάδων, οι οποίες θα παραμείνουν για να συνεχίσουν το επάγγελμα», προσθεσε.

«Δεν θέλουμε να σταματήσουμε μόνο με τις αποζημιώσεις. Θέλουμε το κτηνοτροφικό επάγγελμα να δραστηριοποιηθεί ξανά και θα γίνουν διάφορες συσκέψεις για το πώς θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να επαναδραστηριοποιηθούν», σημείωσε.

Ο κ. Λύτρας είπε ότι όταν δοθεί η τελική έγκριση από την ειδική τεχνική επιτροπή του Υπουργείου Γεωργίας, αυτές οι τιμές θα εγκριθούν και θα προχωρήσουμε με τις αποζημιώσεις.

Δεν θα πάνε προς τα κάτω οι τιμές από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Κυριάκος Καϊλάς είπε ότι οι εισηγήσεις και απόψεις τους θα οδηγηθούν στην ειδική επιτροπή που είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και εκεί οι τιμές δεν πρόκειται να πάνε προς τα κάτω – εξ όσων γνωρίζουμε -, αλλά «θα γίνει επιπλέον αναθεώρηση προς τα πάνω, αν υπάρχει τεκμηρίωση».

Στη συνέχεια, όπως είπε, θα ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα και θα τις εξαγγείλει.

«Πέραν τούτου προχωράμε με την επιστημονική επιτροπή, επικεφαλής της οποίας είναι ο Σταύρος Μαλάς, η οποία θα δώσει και τα κίνητρα που θα είναι πολύ ελπιδοφόρα προς τους επαναδραστηριοποιηθέντες συναδέλφους γεωργούς», πρόσθεσε.

Σε αυτά κίνητρα εστιάζουμε, ανέφερε ο κ. Καϊλάς, «ούτως ώστε αυτά να είναι τέτοια που να αποφασίσει ο κόσμος, μέσα σε αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και με τις ιδιαιτερότητες της».

Πρόσθεσε ότι ο κίνδυνος που διατρέχουν οι μονάδες είναι σε πιο μικρό βαθμό λόγω του εμβολιασμού, «αλλά δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα το έχουμε ξεπεράσει».

Ο κ. Καϊλάς είπε ότι «ο αφθώδης πυρετός θα μείνει μαζί μας για μερικά χρόνια μέχρι να τον ξεφορτωθούμε» και πρόσθεσε ότι «οι εμβολιασμοί είναι αυτοί που θα βοηθήσουν και συνεχίζονται σε τακτικά διαστήματα με τον εμβολιασμό όλων των ζώων για να πάρουν τα αντισώματα, ούτως ώστε ούτε και μεταδοτικά να είναι ούτε και εύκολα να προσβληθούν από τον ιό».

Ανέφερε ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός είναι ξεκάθαρος και πρόσθεσε πως «η ουσία είναι ότι η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Υπουργός Γεωργίας θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο τον οποίον είχαμε δει χθες να διαμαρτύρεται δικαίως, παρόλο το ότι οι συνάξεις είναι κάτι που απαγορεύεται και όλοι γνωρίζουμε ότι ο ιός μεταδίδεται πιο εύκολα με τις συνάξεις αυτές και πρέπει να τις αποφεύγουμε».

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού είπε ακόμη ότι «ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται σωστά ούτως ώστε να μην ανησυχεί» και πρόσθεσε πως τόσο οι αγροτικές οργανώσεις όσο και η Κυβέρνηση «δουλεύουν προς μία κατεύθυνση μόνο και είναι ευχάριστο ότι εισακουόμαστε».

Αναφέροντας ότι η κτηνοτροφία είναι μια αλυσίδα, ο κ. Καϊλάς είπε ότι από την παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση εργάζεται το 25% των εργαζομένων της Κύπρου στον πρωτογενή τομέα και είναι «ένα μεγάλο βαλάντιο, το οποίο πρέπει και η Κυβέρνηση να προστατεύσει ως κόρη οφθαλμού».

ΚΥΠΕ