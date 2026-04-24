Η συνεργασία Κύπρου–ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και των επενδύσεων αποκτά ολοένα και πιο στρατηγικό χαρακτήρα, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός.

Μιλώντας σε πρόγευμα εργασίας του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κύπρο, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι διμερείς δεσμοί μπορούν να ενισχύσουν την περιφερειακή σταθερότητα και τη διατλαντική ενεργειακή ασφάλεια.

Ο Δαμιανός είπε ότι οι προοπτικές της Κύπρου στο φυσικό αέριο, με τη συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, δημιουργούν ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, ενεργειακή διαφοροποίηση και σταθερότητα στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κοίτασμα «Αφροδίτη», στο τεμάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ, σημειώνοντας ότι η εμπορική αξιοποίησή του μέσω πλωτής μονάδας παραγωγής και υποθαλάσσιου αγωγού προς την Αίγυπτο αναδεικνύει τη γεωπολιτική και οικονομική σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Η παραγωγή από το «Αφροδίτη» αναμένεται στις αρχές του 2030, μετά τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης, πρόσθεσε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία της ExxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ, μετά τις ανακαλύψεις των κοιτασμάτων «Γλαύκος» και «Πήγασος», τα οποία ανακηρύχθηκαν εμπορικές ανακαλύψεις στις 30 Μαρτίου 2026.

Σημείωσε ακόμη ότι αμερικανικές εταιρείες, όπως οι SLB και Halliburton, στηρίζουν υπεράκτιες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου ενεργειακών υπηρεσιών.

Ο Δαμιανός είπε ότι θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Ιούνιο για τη συνάντηση Υπουργών Ενέργειας του σχήματος 3+1 στην Ουάσιγκτον και το Global Energy Forum του Atlantic Council.

Πέραν της ενέργειας, ανέφερε ότι οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών εμβαθύνονται, με τις κυπριακές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ να διπλασιάζονται το 2025, από €24 εκατ. το 2024 σε περίπου €51 εκατ.. Το χαλλούμι παρέμεινε το βασικό κυπριακό εξαγώγιμο προϊόν προς τις ΗΠΑ, φθάνοντας τα €11 εκατ.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο ανήλθαν στα €26,2 δισ. στο τέλος του 2024, στοιχείο που, σύμφωνα με τον Υπουργό, αντανακλά την εμπιστοσύνη των Αμερικανών επενδυτών στην κυπριακή οικονομία.

Ο Υπουργός είπε επίσης ότι η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγικός επιχειρηματικός και εμπορικός κόμβος για αμερικανικές εταιρείες, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, των επαγγελματικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας και της ενέργειας.

Αναφερόμενος στη βιομηχανική πολιτική, σημείωσε ότι έχουν διατεθεί €350 εκατ. για την περίοδο 2021-2027, με στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη σε υπεύθυνες και διαφανείς πολιτικές, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία με τις ΗΠΑ καθοριστική για την ανάπτυξη της χώρας και την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια.

ΚΥΠΕ