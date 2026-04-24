Η Porsche συμφώνησε να πουλήσει τις συμμετοχές της στην Bugatti Rimac και στη Rimac Group, σε κοινοπραξία υπό την ηγεσία του αμερικανικού επενδυτικού fund HOF Capital.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα εκχωρήσει το ποσοστό 45% που κατέχει στην Bugatti Rimac, την κοινοπραξία που ιδρύθηκε το 2021 και ελέγχει τη μάρκα Bugatti, καθώς και το 20,6% της Rimac Group.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters από το 2022, η Rimac αποτιμάται σε πάνω από 2 δισ. ευρώ, ενώ η Bugatti Rimac ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, όπως ανέφερε πηγή με γνώση της υπόθεσης. Porsche και Rimac δεν σχολίασαν τις αποτιμήσεις.

Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη αναθεώρηση στρατηγικής της Porsche, μετά τη μεγάλη πτώση των περιθωρίων κέρδους και τη μείωση των λειτουργικών κερδών της το 2025. Η εταιρεία βρίσκεται υπό πίεση να περιορίσει το κόστος και να ενισχύσει τη ρευστότητά της.

Ο CEO της Porsche, Michael Leiters, δήλωσε ότι η πώληση συνδέεται με τη στρατηγική επικέντρωσης της εταιρείας στον βασικό της τομέα δραστηριοτήτων.

Η αρχική συνεργασία με τη Rimac είχε παρουσιαστεί ως συνδυασμός της τεχνογνωσίας της Bugatti στα hypercars με την καινοτομία της Rimac στην ηλεκτροκίνηση.

Στην κοινοπραξία συμμετέχει και η BlueFive Capital, επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 15 δισ. δολαρίων και δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ακίνητα και υποδομές.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Rimac Group αναμένεται να αποκτήσει τον έλεγχο της Bugatti Rimac και να διαμορφώσει στρατηγική συνεργασία με τα funds BlueFive Capital και HOF Capital, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.