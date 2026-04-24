Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για κακοήθη όγκο στον προστάτη, αφού προηγουμένως είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη τον Δεκέμβριο του 2024, υπογραμμίζοντας ότι η κατάστασή του έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς και ότι η υγεία του είναι καλή.

Η πληροφορία περιλαμβάνεται σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συνόδευε τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ιατρικής του αξιολόγησης.

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 – ברוך השם, אני בריא.



2 – אני בכושר גופני מצויין.



3 – הייתה לי בעיה… April 24, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η υγεία του 76χρονου Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι καλή, με όλες τις αιματολογικές εξετάσεις και τις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης να εμφανίζονται εντός φυσιολογικών ορίων. Επισημαίνεται επίσης ότι η καρδιακή του λειτουργία παραμένει σταθερή, χωρίς προβλήματα από την τοποθέτηση βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.

Ο ίδιος ανέφερε ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της ιατρικής του κατάστασης κατά περίπου δύο μήνες, επιδιώκοντας – όπως σημείωσε – να αποτρέψει τη χρήση της πληροφορίας για προπαγανδιστικούς σκοπούς από το Ιράν. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τον Μάρτιο, είχαν διακινηθεί στο διαδίκτυο φήμες περί τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου του.

