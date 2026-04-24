Ένα ολιγομελές υπουργικό συμβούλιο, με τη συμμετοχή υπουργών και ανώτερων αξιωματούχων της άμυνας, συνεδρίασε το βράδυ της Πέμπτης στο Ισραήλ, προκειμένου να εξετάσει τις εξελίξεις σε σχέση με τα μέτωπα σε Λίβανο και Ιράν, καθώς ενισχύεται η εκτίμηση ότι το παράθυρο ευκαιρίας για διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη, σταδιακά κλείνει.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πολιτικών και στρατιωτικών κύκλων, που επικαλείται το ισραηλινό Channel 12, η τελική στάση του Τραμπ στο ζήτημα του Ιράν αναμένεται να αποσαφηνιστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, στην Ιερουσαλήμ πιστεύουν ολοένα και περισσότερο ότι οι πλευρές πλησιάζουν εκ νέου σε στρατιωτική αντιπαράθεση. Ανώτεροι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι «ο Τραμπ επιδιώκει επαφή και οι Αμερικανοί θέλουν συμφωνία, αλλά δεν υπάρχει συνομιλητής».

Στην ισραηλινή πρωτεύουσα εκτιμάται ότι από την πλευρά της Τεχεράνης και παρά την αναμενόμενη άφιξη του Αμπάς Αραγτσί σήμερα το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ, «δεν υπάρχει φωνή, ούτε απάντηση». Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να σκληραίνει τη στάση του στα δύο βασικά ζητήματα που θέτει το Ισραήλ: την απομάκρυνση πυρηνικού υλικού από το έδαφός του και τη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου.

Πηγές στην Ιερουσαλήμ εκτιμούν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν διαφαίνεται πρόοδος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία. Στην ατζέντα των εξελίξεων περιλαμβάνονται η ενίσχυση του οικονομικού και ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από την αμερικανική πλευρά, καθώς και η προοπτική περιορισμένης ή ευρείας στρατιωτικής δράσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το Ισραήλ αντιλαμβάνεται ότι πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία ο Τραμπ θα κληθεί να λάβει οριστικές αποφάσεις. Τόσο το Τελ Αβίβ όσο και η Ουάσιγκτον εμφανίζονται να προσανατολίζονται σε ένα ταχύ στρατιωτικό πλήγμα, με στόχο να αποφευχθεί μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, στόχος είναι μια «σύντομη, αλλά επώδυνη» επιχείρηση.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε φάση αναμονής για ραγδαίες εξελίξεις σε δύο βασικά μέτωπα – το Ιράν και τον Λίβανο. Πολιτικοί και στρατιωτικοί κύκλοι κάνουν λόγο για ετοιμότητα τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, με στόχο την αναδιαμόρφωση των περιφερειακών ισορροπιών στο άμεσο μέλλον.

Τα σχέδια που εξετάζονται από Ισραήλ και ΗΠΑ προβλέπουν περιορισμένη χρονικά στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, ώστε να αποφευχθεί μια μακρά ανταλλαγή επιθέσεων. Ο βασικός στόχος είναι η πρόκληση «ισχυρού πλήγματος» που θα επικεντρώνεται σε κρίσιμες εθνικές και ενεργειακές υποδομές.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ φέρεται να έχει ήδη προσδιορίσει τους στόχους, εστιάζοντας στο σημείο όπου σταμάτησε η προηγούμενη επιχείρηση και υπογραμμίζοντας την ανάγκη πρόκλησης σημαντικής οικονομικής ζημίας, πέραν των καθαρά στρατιωτικών επιπτώσεων.