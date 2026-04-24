Οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ιρλανδία, της Ισπανία και της Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν τον Eurovision Song Contest, προχωρώντας σε μποϊκοτάζ της φετινής διοργάνωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο σλοβενικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTV επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι, αντί για την μετάδοση, θα προβάλει μια σειρά ταινιών για την Παλαιστίνη.

Αλλά και η ισπανική RTVE επανέλαβε την απόφασή της να μην μεταδώσει την Eurovision, για πρώτη φορά από τότε που η χώρα άρχισε να συμμετέχει το 1961.

Από την πλευρά του, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας, RTÉ, είχε ανακοινώσει τον περασμένο Δεκέμβριο ότι δεν θα μεταδώσει ούτε θα συμμετάσχει στην εκδήλωση.

Η Ολλανδία και η Ισλανδία αποχώρησαν τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά ο διαγωνισμός θα προβληθεί από τους αντίστοιχους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς τους, NPO και RÚV.

Ο φετινός διαγωνισμός, ο 70ός της Eurovision με 35 χώρες που δήλωσαν συμμετοχή, θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, από τις 12 έως τις 16 Μαΐου.

Οι αποχωρήσεις προκλήθηκαν από την απόφαση του οργανωτικού φορέα, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ παρά τις έντονες επικρίσεις για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.