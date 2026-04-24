Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, εξέφρασε αμφιβολίες για τη διαρκή εκεχειρία στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι «δεν είναι 100% εγγυημένη».

Αμφισβήτησε την ικανότητα της λιβανέζικης κυβέρνησης να εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου δρα η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ανέφερε: «Η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν ελέγχει τη Χεζμπολάχ, η οποία εκτοξεύει ρουκέτες και προσπαθεί να υπονομεύσει την εκεχειρία. Το Ισραήλ πρέπει να ανταποδίδει. Κάθε φορά που εντοπίζουμε απειλή, προχωρούμε σε ενέργειες».

Ο Ντάνον χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντικά καλύτερη από την προηγούμενη κατάσταση», αλλά επανέλαβε ότι «δεν είναι 100% εγγυημένη», εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα ότι ο λιβανέζικος στρατός θα μπορέσει να εφαρμόσει ουσιαστικά την εκεχειρία.

