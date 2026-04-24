Επαναρχίζουν σταδιακά οι πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών προς τη Μέση Ανατολή και ειδικότερα προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ. Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να πλανάται πάνω από την περιοχή και εν μέσω κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αεροπορικές εταιρείες έχουν λάβει αποφάσεις για επανέναρξη των πτήσεων στην περιοχή.

Καθημερινά η Cyprus Airways

Η Cyprus Airways, ανακοίνωσε χθες την επανέναρξη των πτήσεων της μεταξύ Λάρνακας και Τελ Αβίβ, αποκαθιστώντας, όπως αναφέρει, μια σημαντική σύνδεση μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά, προσφέροντας στους επιβάτες άνετες και συχνές ταξιδιωτικές επιλογές. «Η απόφαση για επανέναρξη των προγραμματισμένων πτήσεων λήφθηκε έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Cyprus Airways, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε τακτικό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζει ομαλές και αξιόπιστες λειτουργίες. Σύμφωνα με τα δρομολόγια που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Hermes Airports, διαχειρίστριας εταιρείας των κυπριακών αεροδρομίων, σήμερα Παρασκευή υπάρχει πτήση της Cyprus Airways, τόσο από, όσο και προς το Τελ Αβίβ. Σημειώνεται ότι χθες αναμενόταν να φτάσει πτήση από το Τελ Αβίβ στη Λάρνακα και από την Tus Air.

Επανεκκινεί και η Aegean

Σε ανάλογη ανακοίνωση, για επανέναρξη πτήσεων προς αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα προς το Τελ Αβίβ προχώρησε χθες και η Aegean. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Aegean προχωρεί στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση, προστίθεται, λήφθηκε έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης. Ειδικότερα, οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 28 Απριλίου, οι πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου, οι πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου, από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ στις 21 Μαΐου, από την Αθήνα προς το Ριάντ στις 21 Μαΐου και από την Αθήνα προς Αμάν στις 21 Μαΐου.

Πέραν των πιο πάνω εταιρειών, πτήσεις προς το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα πραγματοποιούν από το αεροδρόμιο της Λάρνακας οι αεροπορικές εταιρείες Israir, airHaifa, Arkia Israeli Airlines, και Sundor (El Al).

Μειώνονται τα κέρδη του TUI

Η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, επηρεάζει τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα, όσο και τις αποφάσεις για τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές καλοκαίρι από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Μεταξύ άλλων, την πρόβλεψη για τα λειτουργικά κέρδη υποβάθμισε ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας της Ευρώπης, TUI, ενώ ανέστειλε τις προβλέψεις που είχε κάνει για τα έσοδα, επικαλούμενος την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, με αποτέλεσμα οι μετοχές του να υποχωρήσουν κατά 2,6% χθες Τετάρτη. Ο TUI αναφέρει σε ανακοίνωση ότι ο τομέας των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και ο ξενοδοχειακός τομέας, έχουν πληγεί από τη μερική μετατόπιση της ζήτησης των πελατών από προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου προς τους προορισμούς της Δυτικής Μεσογείου, με μείωση της ζήτησης ιδίως για Τουρκία, Κύπρο και Αίγυπτο. Οι μετοχές της εταιρείας έχουν μειωθεί κατά 25% τους τελευταίους 3 μήνες.

Καταργεί 20.000 πτήσεις η Lufthansa

Η Deutsche Lufthansa αποφάσισε να καταργήσει 20.000 ασύμφορες πτήσεις μικρών αποστάσεων από το ευρωπαϊκό θερινό της πρόγραμμα για να εξοικονομήσει χρήματα από τα καύσιμα αεριωθούμενων, οι τιμές των οποίων έχουν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του αερομεταφορέα στα μέσα Απριλίου για το κλείσιμο της περιφερειακής μονάδας Cityline και την καθήλωση 27 παλαιότερων αεροσκαφών μεγάλης κατανάλωσης. Οι 20.000 ακυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πτήσεις που προηγουμένως εκτελούσε η CityLine, θα επηρεάσουν τους κόμβους στη Φρανκφούρτη, το Μόναχο, τη Ζυρίχη, τη Βιέννη, τις Βρυξέλλες και τη Ρώμη. Άλλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει παρόμοια μέτρα. Η SAS Scandinavian Airlines ακύρωσε περίπου χίλιες πτήσεις λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων, ενώ η Air France-KLM έχει εισαγάγει επιβάρυνση 100 ευρώ στα εισιτήρια μεγάλων αποστάσεων.