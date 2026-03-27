Μεγάλη ζήτηση για πτήσεις προς την Κύπρο καταγράφεται στο Ισραήλ ενόψει του Πέσαχ, του εβραϊκού Πάσχα, το οποίο αρχίζει την ερχόμενη Τετάρτη 1η Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι την 8η Απριλίου.

Οι πτήσεις ξένων εταιρειών προς και από το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ έχουν όλες ακυρωθεί μέχρι νεοτέρας και μόνο oι ισραηλινές εταιρείες πετούν αλλά με περιορισμένο αριθμό δρομολογίων και επιβατών ανά πτήση για λόγους ασφάλειας.

Η Κύπρος ήταν σταθερά στους δέκα κορυφαίους προορισμούς για το Πέσαχ πριν την έναρξη του πολέμου. Μάλιστα η εφημερίδα “Γεντιότ Αχρονότ” σε σχετικό ρεπορτάζ τον Ιανουάριο είχε γράψει ότι υπήρχε μεγάλη άνοδος από τις αρχές του χρόνου σε προκρατήσεις ειδικά για τη Λάρνακα και την Πάφο, κάτι βεβαίως που ανατράπηκε στη συνέχεια.

Παραταύτα, η ζήτηση για την Κύπρο παραμένει μεγάλη για τις ημέρες του Πέσαχ και, συνεπεία αυτής της ζήτησης σε συνδυασμό με την περιορισμένη διάθεση θέσεων, οι τιμές των εισιτηρίων φτάνουν σε πρωτόγνωρα ύψη για τις κοντινές αυτές πτήσεις. Σύμφωνα με το πόρταλ Ynet (της “Γεντιότ Αχρονότ”) με τις θέσεις να εξαφανίζονται τάχιστα τα εισιτήρια για Λάρνακα και Πάφο έχουν αγγίξει τα 450 ευρώ μετ’ επιστροφής.

Η βουλγαρική εταιρεία Electra πραγματοποιεί πτήσεις από την Άκαμπα της Ιορδανίας στην Πάφο χωρίς να έχει περιορισμό στον αριθμό θέσεων, το ίδιο και η ισραηλινή Arkia, η οποία έχει μεταφέρει εκεί σχεδόν το σύνολο των πτήσεων της, πλην των μακρινών, εντούτοις χρησιμοποιεί το Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ για πτήσεις προς την Κύπρο.

ΚΥΠΕ