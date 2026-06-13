Μια σύγκρουση τελείωσε, μια μάχη αρχίζει. Αφού ξεκαθάρισε κατά τρόπο επεισοδιακό το ποιος παίρνει ποια προεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, τα κόμματα έχουν τώρα να μοιράσουν το πάπλωμα. Εν ολίγοις να αποφασίσουν για το ποιοι θα συμμετέχουν σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή.

Τα ρόστερ των νέων κοινοβουλευτικών επιτροπών, σύμφωνα με το τι θα παρουσιάσουν τα κόμματα, θα πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης. Την Τετάρτη το πρωί η Επιτροπή Επιλογής θα συνέλθει εκ νέου για να επικυρώσει τις συνθέσεις της κάθε επιτροπής, οι οποίες θα απαρτίζονται από 12 μέλη. Οι συνθέσεις όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα τεθούν στη συνέχεια ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τελική επικύρωση.

Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 πιάνουν δουλειά όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Όταν καταλάγιασε ο κουρνιαχτός

Χρειάστηκαν δύο συζητήσεις που κύλησαν σε έντονο κλίμα μέχρι να καταλήξει η Επιτροπή Επιλογής για το ποιος παίρνει ποια προεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής. Και όταν καταλάγιασε ο κουρνιαχτός… αποκαλύφθηκε ότι τα τρία κόμματα (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ) διατηρούν τις προεδρίες που κατείχαν κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, και το ΕΛΑΜ θα πάρει τελικά τις τρεις «ορφανές» επιτροπές.

Κάτι που όπως επισημαίνουν βουλευτές, θα μπορούσε να γίνει από την αρχή χωρίς εντάσεις και πολύωρες συνεδρίες.

Έτσι, μετά από ένα πεντάωρο συζητήσεων (Πέμπτη και Παρασκευή) η Επιτροπή Επιλογής κατέληξε κατά πλειοψηφία -καθώς το ΑΚΕΛ επέμεινε να διαφωνεί- στο ποιο κόμμα παίρνει τι.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, οι προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών κατανέμονται ως εξής:

ΔΗΣΥ: Εξωτερικών, Νομικών, Υγείας, Εμπορίου, Θεσμών.

ΑΚΕΛ: Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΕΛΑΜ: Άμυνας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών.

ΔΗΚΟ: Οικονομικών, Παιδείας, Ελέγχου.

Και τώρα ο καθένας τους δικούς του

Στα κομματικά γραφεία ετοιμάζονται ήδη οι λίστες του ποιος θα συμμετέχει σε ποια επιτροπή. Μάξιμουμ τέσσερις για τον καθένα και σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή 12 βουλευτές.

Αν και κάποιοι φρόντισαν να καπαρώσουν προεδρίες και πριν ακόμα πάνε στην κάλπη, άλλοι ξεκίνησαν να δουλεύουν στο παρασκήνιο ευθύς μετά τις εκλογές όταν διασφάλισαν είσοδο στη νέα Βουλή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όσον αφορά στον ΔΗΣΥ, οι επιτροπές που έχουν ξεκαθαρίσει για το ποιοι θα προεδρεύουν είναι η Νομικών, η Υγείας και η Εμπορίου και σ’ αυτές θα προΐστανται Φωτεινή Τσιρίδου, Σάββια Ορφανίδου και Νίκος Γεωργίου αντίστοιχα. Στη Θεσμών φαίνεται ότι θα πάει ο Γιώργος Κάρουλλας, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποιος θα προεδρεύει της Επιτροπής Εξωτερικών, με επικρατέστερους του Χαράλαμπο Πετρίδη και Γιώργο Παμπορίδη, εκτός εάν αναζητηθεί κάποιος από τους παλαιότερους βουλευτές και δεν πάει σε κάποιο νέο.

Όσον αφορά το ΑΚΕΛ, διατηρούν τις προεδρίες Εσωτερικών, Γεωργίας και Προσφύγων οι Άριστος Δαμιανού, Γιαννάκης Γαβριήλ και Νίκος Κέττηρος αντίστοιχα. Ο Γιώργος Κουκουμάς, σύμφωνα με πληροφορίες θα προεδρεύει της Επιτροπής Εργασίας ενώ η Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στη Μαρίνα Νικολάου.

Στο ΕΛΑΜ η κατανομή φαίνεται να έχει ως εξής: στην Άμυνας ο Ευγένιος Χαμπουλάς, στη Μεταφορών ο Σωτήρης Ιωάννου και στην Περιβάλλοντος ο Λίνος Παπαγιάννης.

Στο ΔΗΚΟ, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου παραμένει στην προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, όπως και ο Ζαχαρίας Κουλίας στην Ελέγχου, ενώ στην Παιδείας θα προεδρεύει ο Χρύσανθος Σαββίδης.

Και η μουρμούρα καλά κρατεί

Όσον αφορά τη χθεσινή ημέρα και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί:

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, δήλωσε πως το κόμμα του προσήλθε «με διάθεση συνεργασίας, με διαλλακτικότητα, ξέροντας ότι όντας το μεγάλο κόμμα -είναι κάτι που κάνουμε διαχρονικά- παίρνουμε λιγότερα από όσα θα μας αναλογούν ακριβώς γιατί κατανοούμε ότι χρειάζεται αυτό το πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων». Ο κ. Δημητρίου είπε ότι «έχουμε ζήτημα ως ΔΗΣΥ με την κατάληξη της Επιτροπής Άμυνας στο ΕΛΑΜ».

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, είπε ότι «για πρώτη φορά δεν έχουμε μπορέσει να καταλήξουμε μέσα από συναινετική λύση στην κατανομή των προεδριών όχι εξ υπαιτιότητας του ΑΚΕΛ». Δείχνοντας και τις προθέσεις του όσον αφορά την ίδια τη Βουλή, ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι «είναι λυπηρό και τραγικό, αν όχι τραγελαφικό, γιατί είδαμε τη συνέχεια αυτού που βιώσαμε με την Προεδρία της Βουλής» και πρόσθεσε ότι «η κ. Δημητρίου να είναι έτοιμη να τα δώσει όλα, όχι απλά στο ΔΗΚΟ, αλλά και στο ΕΛΑΜ, στη βάση των ίδιων σκοπιμοτήτων και με τον ίδιο τρόπο που είδαμε να εξελίσσεται αυτό το θέατρο του παραλόγου με την Προεδρία της Βουλής».

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, είπε πως «δεν πανηγυρίζουμε, δεν θεωρούμε ότι αυτό σημαίνει κάτι. Σηκώνουμε μανίκια και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτό το βάρος».

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους καταγράφοντας το αυτονόητο: «Μπορούμε να καθησυχάσουμε και την κοινή γνώμη και όλους ότι δεν θα κάνει ό,τι θέλει ένας πρόεδρος πλέον σε καμία επιτροπή».