Την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα εκφράζουν, με κοινή ανακοίνωσή τους, ο Δήμος Ακάμα και ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς.

Όπως επισημαίνεται, ο συγκεκριμένος δρόμος δεν εξυπηρετεί μόνο την επισκεψιμότητα της περιοχής, αλλά αποτελεί κρίσιμη οδό πρόσβασης για πυροσβεστικές και άλλες υπηρεσιακές δυνάμεις, καθώς και για πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη διακίνησης στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, τονίζεται ότι απαιτείται η άμεση βελτίωσή του, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του.

Οι δύο Δήμοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυθαίρετο κλείσιμο του δρόμου χωρίς να προηγηθεί η αναγκαία αναβάθμιση και χωρίς να υπάρξει ολοκληρωμένη, νόμιμη και εφαρμόσιμη λύση για τη διαχείριση της πρόσβασης. Όπως αναφέρουν, η απλή απαγόρευση χρήσης δεν συνιστά από μόνη της υπεύθυνη αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην καθυστέρηση που παρατηρείται, η οποία αποδίδεται και σε διαφορετικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα από περιβαλλοντικές οργανώσεις, χωρίς, όπως υπογραμμίζεται, να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, πυροπροστασίας και οι πραγματικές ανάγκες της περιοχής και των τοπικών κοινωνιών.

Καταληκτικά, ο Δήμος Ακάμα και ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς σημειώνουν ότι στόχος είναι η εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίζουν ταυτόχρονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πολιτών, την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών και τη νόμιμη, ορθολογική λειτουργία της περιοχής.