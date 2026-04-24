Την άμεση προώθηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών ζητεί ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου, χαρακτηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

Σε ανακοίνωση, δύο εβδομάδες μετά την κατάρρευση κτηρίου στη Λεμεσό και την απώλεια δύο πολιτών, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν την έκταση του προβλήματος και την ανάγκη για άμεσες λύσεις.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους που προκύπτουν από την απουσία σύγχρονου και λειτουργικού πλαισίου, υπογραμμίζοντας ότι η Βουλή πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τον «Περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2023».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα σημερινά κενά στη λειτουργία των Διαχειριστικών Επιτροπών είναι σημαντικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση.

Μεταξύ των αναγκαίων τομών, ο Σύνδεσμος αναφέρει την ίδρυση εποπτικής αρχής για διαφάνεια, συμμόρφωση και αποτελεσματικό έλεγχο, την καθιέρωση πρότυπων κανονισμών λειτουργίας και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστικών επιτροπών.

Όπως σημειώνει, οι επιτροπές πρέπει να μπορούν να προχωρούν χωρίς εμπόδια σε αναγκαίες εργασίες συντήρησης και να διασφαλίζεται η ανάκτηση των σχετικών δαπανών.

Παράλληλα, ζητείται η δημιουργία υποχρεωτικών αποθεματικών ταμείων για έκτακτες δαπάνες και η θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων καταλληλόλητας, ώστε να διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των οικοδομών.

Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι η απουσία σύγχρονου πλαισίου αφήνει επικίνδυνα κενά που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ότι η περαιτέρω καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή.

Καταλήγει ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και εφαρμόσιμου πλαισίου, με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια του κτηριακού αποθέματος της χώρας.