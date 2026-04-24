Το ζευγάρι από την Φλόριντα που είχε καταθέσει αγωγή κατά κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επειδή απέκτησε παιδί μετά από εξωσωματική που δεν είχε καυκάσια χαρακτηριστικά, δήλωσε πως εντόπισε τους βιολογικούς γονείς του μωρού.

«Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που μας παραδόθηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι γενετικοί γονείς του μωρού μας», δήλωσαν η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς μέσω του δικηγόρου τους, Τζακ Σκαρόλα.

Το ζευγάρι είχε καταθέσει αγωγή στην κλινική εξωσωματικής πέρυσι, ενώ μέσω του δικηγόρου δηλώνει πως δεν θα δημοσιεύσει τα ονόματα των γονιών του παιδιού, επισημαίνοντας ότι «έχουν κάθε πρόθεση να συνεργαστούν για τον σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής».

«Αυτό κλείνει ένα κεφάλαιο στην οδυνηρή μας διαδρομή, αλλά δημιουργεί νέα ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν», δήλωσε το ζευγάρι, σύμφωνα με το People. «Επιπλέον, τα ερωτήματα σχετικά με τη διάθεση των δικών μας εμβρύων παραμένουν αναπάντητα και είναι ακόμη πιο απίθανο να απαντηθούν ποτέ», σημειώνουν.

«Μόνο ένα πράγμα είναι απολύτως βέβαιο σήμερα όσο ήταν και την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη μας – θα αγαπάμε και θα είμαστε οι γονείς αυτού του παιδιού για πάντα», πρόσθεσαν αναφερόμενοι στην μικρή Σέι, που είναι 4 μηνών.

Ο Σκαρόλα δηλώνει ότι «τα εναπομείναντα ερωτήματα σχετικά με την τύχη των αγνοούμενων εμβρύων της Τίφανι και του Στίβεν παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η τρέχουσα δικαστική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για να τα επιλύσει. Ωστόσο, αναμένουμε ότι τώρα θα αρχίσουμε επίσης να εστιάζουμε στην ανάγκη αποζημίωσης των πελατών μας για τα έξοδα και το σοβαρό συναισθηματικό τραύμα που υπέστησαν και θα συνεχίσουν να βιώνουν».

Το ζευγάρι είχε απευθυνθεί στην κλινική του Ορλάντο, στο Λόνγκγουντ της Φλόριντα, ζητώντας βοήθεια για να δημιουργήσουν την οικογένειά τους. Μαζί, το ζευγάρι παρήγαγε και αποθήκευσε τρία βιώσιμα έμβρυα.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Σκορ υποτίθεται ότι υποβλήθηκε σε εμφύτευση ενός από αυτά τα έμβρυα, όπως πίστευε η ίδια, κάτι που, όπως λένε, δεν αμφισβήτησαν καθόλου καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Όμως, στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όταν το ζευγάρι, που είναι και οι δύο λευκοί, υποδέχτηκε το μωρό, διαπίστωσε πως δεν έμοιαζε με κανέναν από τους δύο.

Το ζευγάρι είχε δηλώσει ότι, αν και αγαπάει το παιδί «περισσότερο από ό,τι μπορούν να εκφράσουν τα λόγια», ένιωθε ότι είχε «ηθική υποχρέωση να βρουν τους γενετικούς γονείς της» ενώ ανησυχούσαν για το αν θα έπαιρναν το κοριτσάκι από την οικογένεια για να παραδοθεί στους βιολογικούς γονείς. Ο δικηγόρος τους δήλωσε ότι οι βιολογικοί γονείς της Σία δεν έχουν διατυπώσει καμία τέτοια απαίτηση.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κλινική ανακοίνωσε ότι θα κλείσει και ότι θα ανοίξει μια άλλη στις ίδιες εγκαταστάσεις.

