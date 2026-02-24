Ιστορική σελίδα για τη Βρετανία γράφτηκε με τη γέννηση του μικρού Χιούγκο Πάουελ, του πρώτου παιδιού στη χώρα που γεννήθηκε από μητέρα η οποία είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια.

Ο Χιούγκο, βάρους τριών κιλών και 90 γραμμαρίων, ήρθε στον κόσμο τον Δεκέμβριο στο Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital, στο Λονδίνο, μέσα σε –όπως περιγράφεται– «μια αίθουσα γεμάτη χαρά».

Ο Χιούγκο είναι το δεύτερο παιδί που γεννιέται στη Βρετανία μετά από μεταμόσχευση μήτρας και το πρώτο από νεκρή δότρια.

«Είναι ένα θαύμα»: Η συγκλονιστική διαδρομή της μητέρας, που γεννήθηκε χωρίς μήτρα

Η μητέρα του, Γκρέις Μπελ, σήμερα περίπου 30 ετών και κάτοικος νότιας Αγγλίας, έμαθε σε ηλικία 16 ετών ότι είχε γεννηθεί χωρίς μήτρα. Πάσχει από το σπάνιο σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (MRKH), μια πάθηση που οδηγεί σε υποπλασία ή πλήρη απουσία μήτρας.

«Θυμάμαι να μπαίνω στις τουαλέτες του νοσοκομείου και να κλαίω ανεξέλεγκτα», έχει δηλώσει για τη στιγμή της διάγνωσης.

Κάθε χρόνο, στα γενέθλιά της, έκανε την ίδια ευχή: να αποκτήσει κάποτε ένα παιδί. «Δεν πίστευα ποτέ ότι αυτό θα ήταν δυνατό. Είναι απλά ένα θαύμα. Είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε μετά τη γέννηση του γιου της.

Η πρωτοποριακή επέμβαση



Η μεταμόσχευση της μήτρας πραγματοποιήθηκε το 2024, σε μια πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση επτά ωρών. Επικεφαλής της ομάδας ήταν η χειρουργός Ιζαμπέλ Κιρόγκα από το Oxford Transplant Centre, η οποία εξήγησε ότι υπάρχει ένα «πολύτιμο παράθυρο» περίπου 12 ωρών για τη λήψη και μεταμόσχευση μήτρας από αποβιώσασα δότρια.

First British baby born using transplanted womb from deceased donor https://t.co/gTYTbOqdCD — BBC News (UK) (@BBCNews) February 24, 2026

Η γυναίκα που δώρισε τη μήτρα της – τα στοιχεία της δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα – χάρισε συνολικά πέντε όργανα σε τέσσερις λήπτες σώζοντας ζωές. Οι γονείς της μίλησαν για «τεράστια υπερηφάνεια» για την κληρονομιά που άφησε πίσω της η κόρη τους.

«Η απώλειά της διέλυσε τον κόσμο μας», ανέφεραν. «Όμως μέσα σε αυτόν τον αδιανόητο πόνο, βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας ότι η τελευταία της πράξη ήταν μια πράξη αγνής γενναιοδωρίας».

Ο ρόλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Womb Transplant UK



Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί πέντε μεταμοσχεύσεις μήτρας στη Βρετανία με χρηματοδότηση και οργάνωση των επεμβάσεων από την φιλανθρωπική οργάνωση «Womb Transplant UK».

Επικεφαλής της οργάνωσης είναι ο καθηγητής Ρίτσαρντ Σμιθ, γυναικολόγος χειρουργός στο Imperial College Healthcare NHS Trust. Το ζευγάρι έδωσε στον Χιούγκο το μεσαίο όνομα «Ρίτσαρντ» προς τιμήν του γιατρού. «Έχω ξεγεννήσει πάνω από 1.000 μωρά στη ζωή μου. Ποτέ κανένα δεν πήρε το όνομά μου. Με έκανε να δακρύσω», δήλωσε συγκινημένος.

Η μεταμόσχευση μήτρας δεν καλύπτεται από το συνήθες σύστημα δωρεάς οργάνων του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας και απαιτεί ειδική συναίνεση από τις οικογένειες των δοτριών. Το κόστος κάθε επέμβασης ανέρχεται περίπου στις 30.000 λίρες, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 15.000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας στη Βρετανία δεν διαθέτουν λειτουργική μήτρα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, από την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση το 2014 στη Σουηδία, έχουν γεννηθεί περίπου 70 παιδιά μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου, τα περισσότερα από δότριες εν ζωή.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται 20 έως 30 μεταμοσχεύσεις μήτρας ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ, περισσότερες από τις μισές γυναίκες που έλαβαν μόσχευμα μήτρας κατάφεραν να κυοφορήσουν επιτυχώς.

Όταν η Μπελ και ο σύζυγός της, Στιβ Πάουελ, ολοκληρώσουν την οικογένειά τους – ενδεχομένως με ένα δεύτερο παιδί – η μεταμοσχευμένη μήτρα θα αφαιρεθεί, ώστε να μη χρειαστεί να λαμβάνει η μητέρα εφ’ όρου ζωής ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Για τη Γκρέις Μπελ, ωστόσο, το όνειρο έχει ήδη πραγματοποιηθεί. «Σκέφτομαι τη δότριά μου και την οικογένειά της κάθε μέρα. Ένα κομμάτι της θα ζει για πάντα μέσα από το παιδί μου», λέει.

iefimerida.gr