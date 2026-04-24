Αραιή σκόνη θα αιωρείται στην ατμόσφαιρα της Κύπρου, ενώ αναμένονται κατά διαστήματα συννεφιά, βροχές και καταιγίδες από σήμερα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει το Σαββατοκύριακο άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.