Σάλος έχει ξεσπάσει στην Τουρκία με πρωταγωνίστρια την Tesla, μετά από σοβαρές καταγγελίες που έφεραν στο φως πρακτικές οι οποίες έχουν προκαλέσει οργή στους καταναλωτές και την παρέμβαση των αρχών.

Όλα ξεκίνησαν όταν αυξήθηκε αιφνιδιαστικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ÖTV) στα αυτοκίνητα, ανεβάζοντας το ποσοστό από 10% σε 25%. Παρά το γεγονός ότι πολλοί πελάτες είχαν ήδη ολοκληρώσει την αγορά των οχημάτων τους και είχαν εξοφλήσει πλήρως το ποσό πριν την αλλαγή της 24ης Ιουλίου 2025, η εταιρεία φέρεται να απαίτησε επιπλέον χρήματα εκ των υστέρων.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία η τιμή ενός οχήματος δεν μπορεί να τροποποιηθεί αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή. Ωστόσο, αντί να καλύψει η ίδια τη διαφορά του φόρου, η εταιρεία μετέφερε το κόστος στους αγοραστές.

Οι καταγγελίες οδήγησαν την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, με την πρώτη απόφαση να δικαιώνει καταναλωτή, διατάσσοντας επιστροφή περίπου 5.000 ευρώ με τόκο. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για μαζικές αποζημιώσεις.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας επέβαλε πρόστιμα για κάθε παράβαση ξεχωριστά. Συνολικά καταγράφονται 1.347 περιπτώσεις, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 τουρκικές λίρες ανά υπόθεση.

Αν προστεθούν όλα τα πιθανά πρόστιμα, το συνολικό ποσό ενδέχεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και αυτό δεν είναι το τέλος: εάν οι επιστροφές χρημάτων επεκταθούν σε όλους τους επηρεαζόμενους πελάτες, το ποσό μπορεί να εκτοξευθεί πάνω από τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει και πολιτική διάσταση, με αρκετούς να κατηγορούν την κυβέρνηση για τον αιφνιδιασμό στην αύξηση της φορολογίας, υποστηρίζοντας ότι δεν δόθηκε επαρκής χρόνος προσαρμογής ούτε στις επιχειρήσεις ούτε στους καταναλωτές.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το θέμα μόλις άρχισε να ξεδιπλώνεται και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές.

