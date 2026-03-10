Αν ήταν χώρα, θα κατατάσσονταν ανάμεσα στις 25 πιο πλούσιες του κόσμου. Η αύξηση της περιουσίας του από πέρυσι ξεπερνά το ΑΕΠ πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Ο Έλον Μασκ είναι για άλλη μια χρονιά ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο πρώτος στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, την οποία δημοσίευσε σήμερα το περιοδικό Forbes.

Ο βασικός μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, της διαστημικής εταιρείας Space X, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, διαθέτει μία περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κατάλογο που κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο.

Η περιουσία του είναι τριπλάσια και πλέον από εκείνη των άλλων δύο επιχειρηματιών που απαρτίζουν την κορυφαία τριάδα: τους συνιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ (257 δισεκατομμύρια δολάρια) και Σεργκέι Μπριν (237 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, γνωστό για αυτήν την ετήσια κατάταξη των μεγαλύτερων περιουσιών παγκοσμίως, ο πλανήτης μετρά πλέον 3.428 δισεκατομμυριούχους, δηλαδή 400 περισσότερους σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο. Συγκεντρώνουν μια περιουσία ύψους 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 16,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

protothema.gr