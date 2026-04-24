Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 25χλμ ΝΝΔ του Γουδουρά Λασιθίου στις 06:18 και είχε εστιακό βάθος 9,7χλμ.

Νωρίτερα, η Αυτόματη Λύση του του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, έδωσε τον σεισμό στα 5,5 Ρίχτερ και 7χλμ ΒΔ του Γουδουρά Λασιθίου.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του νησιού και αναστάτωσε τους κατοίκους καθώς είχε μεγάλη διάρκεια.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε αισθητός σε όλη τη νοτιοδυτική Κρήτη, έχω αναφορές από Σητεία μέχρι Ηράκλειο. Είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις για τυχόν προβλήματα, η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα».

Ευθύμιος Λέκκας: Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση

Όπως δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας στην ΕΡΤ, «έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση.

Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».

