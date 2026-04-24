Με διθυραμβικά σχόλια εκφράστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.
Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Breitbart.
Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι φανταστική» και πρόσθεσε ότι «μάς έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς, γιατί κατανοεί τη σημασία».
Ακόμη θερμότερη ήταν η αναφορά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «τρομερό τύπο».