Τον θεσμικό απολογισμό της διετίας 2024-2025, τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ), καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, παρουσίασε σήμερα η ΑΠΕΚ κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης με τίτλο «Η Κύπρος πρωταγωνιστεί στην ευρωπαϊκή εποπτεία παιγνίων».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, συνεργαζόμενων φορέων και οργανισμών, μέλη της Αρχής και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Κώστα Κουμή απηύθυνε ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού, Δρ. Μιχάλης Χαϊλής, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας και εποπτείας του τομέα των καζίνο για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της Κύπρου ως ποιοτικού τουριστικού και επενδυτικού προορισμού, καθώς και τη συμβολή της ΑΠΕΚ στη διασφάλιση υψηλών προτύπων διαφάνειας, υπευθυνότητας και προστασίας του κοινού.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΑΠΕΚ, Καθηγητής Πιερής Χουρίδης, ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δύο χρόνια στους τομείς της εποπτείας, της διαφάνειας, της θεσμικής ωρίμανσης και της διεθνούς παρουσίας της Αρχής, υπογραμμίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον η Κύπρος στον ευρωπαϊκό χώρο της ρύθμισης και εποπτείας παιγνίων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην ανάληψη της διοργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου του Gaming Regulators European Forum (GREF) από την Κύπρο, εξέλιξη που αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση του έργου της ΑΠΕΚ και της συμβολής της στη διαμόρφωση σύγχρονων εποπτικών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΑΠΕΚ, κ. Χάρης Τσαγγαρίδης, παρουσίασε αναλυτικά τα αποτελέσματα και τις δράσεις της Αρχής για την περίοδο 2024-2025, με έμφαση στην ενίσχυση της εποπτείας, στην προστασία των παικτών, στην εφαρμογή πολιτικών υπεύθυνου παιγνίου, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και στην ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας της Κύπρου με κορυφαίους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης METRON, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση δράσεων πρόληψης της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και στη δημιουργία ενός ισχυρότερου προστατευτικού περιβάλλοντος για την κοινωνία μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων και αξιολογήσιμων παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης παρουσιάστηκαν επίσης τα εργαλεία υπεύθυνου παιγνίου και η εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «ΠΑΡΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ», η οποία προωθεί την πρόληψη, την προσωπική ευθύνη και τη συνειδητή λήψη αποφάσεων πριν από κάθε ενασχόληση με το τυχερό παίγνιο. Η εκστρατεία αναδεικνύει τη σημασία του ελέγχου, των ορίων και της έγκαιρης πρόσβασης σε υπηρεσίες στήριξης και βοήθειας.

Η ΑΠΕΚ επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, την προστασία του κοινού και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου περιβάλλοντος παιγνίου, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή θέση της Κύπρου ως πρότυπου ρυθμιστικού και εποπτικού οργανισμού στον τομέα των παιγνίων.