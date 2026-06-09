Τη βασική λεπτομέρεια που «έσπρωξε» το Ιράν να ανακοινώσει κατάπαυση πυρός με το Ισραήλ το μεσημέρι της Δευτέρας, έφερε στο φως το πρακτορείο Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και αναπαρήγαγε ο ισραηλινός ιστότοπος Kan.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη συμφώνησε «να κατεβάσει τα όπλα» (έστω και υπό προϋποθέσεις), αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία μεταφέρθηκαν με πτήση από το Αμπού Ντάμπι στην Τεχεράνη. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως το αμερικανικό μήνυμα που εστάλη (μαζί με το ποσό) περιελάμβανε επίσης εγγύηση ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω μιας αντιπροσωπείας του Κατάρ, ενώ το αεροπλάνο που μετέφερε τα περιουσιακά στοιχείαπροσγειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο της ιρανικής πρωτεύουσας, παρά τους περιορισμούς πτήσεων στον ιρανικό εναέριο χώρο. Σημειώνεται πως τα συνολικά ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται παγωμένα σε ιδρύματα τρίτων χωρών εκτιμώνται σε 24 δισ. δολάρια.

Την Κυριακή και το πρωί της Δευτέρας, σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ μετά από ισραηλινή επίθεση στη Νταχίγια της Βηρυτού.

Η διοίκηση έκτακτης ανάγκης των Φρουρών της Επανάστασης, μετά την εξασφάλιση των 3 δισ. δήλωσε: «Ανακοινώνουμε την αναστολή των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά εάν η επιθετικότητα συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου, θα ακολουθήσουν πολύ πιο αυστηρά και συντριπτικά μέτρα», προσθέτοντας ότι «τα πυρά εναντίον του Ισραήλ ήταν απάντηση στην ισραηλινή επίθεση στη Νταχίγια».

Λίγες ώρες μετά την παραπάνω ανακοίνωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε διάγγελμα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως οι επιθέσεις στο Ιράν σταματούν για την ώρα, προσθέτοντας ωστόσο πως «τις τελευταίες 24 ώρες, το Ιράν και η Χεζμπολάχ προσπάθησαν να μας επιβάλουν μια νέα εξίσωση – κάτι που, κατά τη γνώμη μου, είναι απαράδεκτο και ανυπόφορο».

protothema.gr