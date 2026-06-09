Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Apache που πραγματοποιούσε περιπολία στο Στενό του Ορμούζ και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να απαντήσουν» στην επίθεση. Οι δηλώσεις του σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες Ένοπλες Δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά προηγμένα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από το Στενό του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

skai.gr