Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ και το Ιράν θα αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια το ένα εναντίον του άλλου για τουλάχιστον μία εβδομάδα, έπειτα από αυτό που χαρακτήρισε ως «πολύ καλή συνομιλία» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δέχθηκε επίθεση, απάντησε και δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

«Χτυπήθηκε, ανταπέδωσε και τώρα το θεωρούν λήξαν. Έτσι, θα αφήσουν ο ένας τον άλλον ήσυχο για άλλη μία εβδομάδα περίπου», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «στα τελικά στάδια μιας πολύ, πολύ καλής συμφωνίας», η οποία, όπως είπε, «δεν θα επιτρέψει με κανέναν τρόπο, σε καμία μορφή, την ύπαρξη πυρηνικών όπλων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

«Τα Στενά θα ανοίξουν αμέσως. Θα ανοίξουν αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί σε δύο ή τρεις ημέρες», δήλωσε.

ertnews.gr