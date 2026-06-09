Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι έχουν διακόψει τις εκατέρωθεν επιθέσεις, έπειτα από ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του «τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν». Ωστόσο, τόνισε ότι ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ «δεν έχει τελειώσει».

Η δήλωσή του ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ότι σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους, αφού προηγουμένως είχαν δώσει, όπως ανέφεραν, μια «επώδυνη απάντηση» στο Ισραήλ.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα λάβει «πιο σκληρά και συντριπτικά μέτρα» σε περίπτωση νέων ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούονται με την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ανταλλαγή πυρών μετά το χτύπημα στη Βηρυτό – Η συνομιλία Τραμπ με Νετανιάχου

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ την Κυριακή, ως αντίποινα για επίθεση στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ απάντησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, πλήττοντας στόχους που, σύμφωνα με το ίδιο, συνδέονται με στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το BBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου αγνόησε τις επιθυμίες του προχωρώντας στις επιθέσεις.

«Όχι, όχι. Είχαν ήδη ξεκινήσει. Ήταν ήδη καθ’ οδόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για να συζητήσουν την κρίση. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ σταμάτησε τα πλήγματα έπειτα από σχετικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου.

Τραμπ για Νετανιάχου: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει»

Ερωτηθείς πώς έπεισε τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Το μόνο που έκανα ήταν να πω: “Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λογική”. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή μιας πολύ ισχυρής, πολύ καλής συμφωνίας».

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα διασφαλίζει πως δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα, υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται πολλή κοινή λογική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης για τον Νετανιάχου: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει».

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο Axios, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι ενδέχεται να βρεθεί μόνος του εάν επέστρεφε σε πόλεμο με το Ιράν.

«Του είπα: “Μπίμπι, καλύτερα να προσέξεις, γιατί πολύ σύντομα θα είσαι μόνος σου”», φέρεται να δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου ανέφερε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι ενημέρωσε τον Τραμπ πως «το Ισραήλ έχει πλήρες δικαίωμα στην αυτοάμυνα και το ασκεί όποτε απαιτείται».

Νέα πλήγματα σε Ιράν και Λίβανο

Η ανταλλαγή πυρών συνεχίστηκε και το πρωί της Δευτέρας, με το Ιράν να εκτοξεύει επιπλέον πυραύλους προς την Ιερουσαλήμ και περιοχές του κεντρικού και νότιου Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι δεύτερο κύμα αεροπορικών επιδρομών έπληξε πετροχημικό συγκρότημα στη νοτιοδυτική πόλη Μαχσάχρ του Ιράν. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος υποστήριξε ότι εκεί παράγονταν χημικά υλικά που χρησιμοποιούνται για βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Εκτάκτων Αναγκών του Ιράν, Τζαφάρ Μιαντφάρ, δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim ότι από τα πλήγματα τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι στη Μαχσάχρ και ένας ακόμη στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν απώλειες και στον Λίβανο. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Τύρο, στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο Ερυθρός Σταυρός γνωστοποίησε ότι τέσσερις διασώστες του συγκαταλέγονται στους τραυματίες.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων και δυνάμεων στον νότιο Λίβανο το πρωί της Δευτέρας.

Έκκληση Τραμπ για άμεση παύση των εχθροπραξιών

Ο Τραμπ κάλεσε δημόσια τις δύο χώρες να σταματήσουν «αμέσως τους πυροβολισμούς», προειδοποιώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον περιφερειακό πόλεμο.

«Το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη προχωρούν, εκτός αν η άγνοια ή η ανοησία σταθούν εμπόδιο», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Το ιστορικό της σύγκρουσης Ισραήλ – Ιράν

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κοινή επίθεση κατά του Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και αρκετοί ακόμη υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Οι εχθροπραξίες επεκτάθηκαν γρήγορα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις κατά του Ισραήλ και αραβικών κρατών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, προχώρησε ουσιαστικά σε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στη σύγκρουση στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ σε αντίποινα για τη δολοφονία του Χαμενεΐ. Το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο τον Λίβανο και χερσαία εισβολή σε μεγάλο μέρος του νότιου τμήματος της χώρας.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση μεταξύ των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου δεν κατάφερε να τερματίσει τις συγκρούσεις. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία, ζητώντας πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Οι πιέσεις των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός και η προειδοποίηση Τραμπ στον Νετανιάχου

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούσαν πιέσεις στο Ισραήλ να περιορίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για μια ευρύτερη συμφωνία με το Ιράν, το οποίο ζητούσε να συμπεριληφθεί σε αυτήν και η σύγκρουση στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το Axios, τα ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν παρά τις προειδοποιήσεις του Τραμπ προς τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε αντίποινα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος φερόταν ήδη δυσαρεστημένος επειδή αγνοήθηκαν οι συστάσεις του να μην πληγεί η Βηρυτός.

Νωρίτερα, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτύχουν οι ΗΠΑ με το Ιράν, καθώς «δεν θα έχει άλλη επιλογή».

«Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Εκείνος δεν παίρνει τις αποφάσεις», φέρεται να είπε.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Καμία χώρα στον κόσμο που σέβεται τον εαυτό της δεν θα ανεχόταν μια τέτοια επίθεση, και το Ισραήλ δεν θα αποτελέσει εξαίρεση».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «οι παραβιάσεις της εκεχειρίας και οι ναυτικοί αποκλεισμοί» ήταν η αιτία της πρόσφατης έντασης.

«Δεν πρόκειται ούτε να πολεμήσουμε ούτε να διαπραγματευτούμε με βάση το χρονοδιάγραμμα άλλων. Θα πολεμήσουμε στον δικό μας χρόνο και θα διαπραγματευτούμε στον δικό μας χρόνο», σημείωσε.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Μαρτύρων του Ιράν, τουλάχιστον 3.468 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε 3.636, εκ των οποίων οι 1.701 ήταν άμαχοι.

Στον Λίβανο, το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 3.613 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι 20 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ τέσσερις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη. Επιπλέον, 30 Ισραηλινοί στρατιώτες και τέσσερις άμαχοι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Άλλοι 29 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ιρανικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τέλος, 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, εκ των οποίων οι επτά σε ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή του Κόλπου.

iefimerida.gr