Ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να κηρύξει «απόλυτη νίκη» έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια τηλε-ομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας , Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος συμμετέχει σε προκριματικές εκλογές.

«Διαπραγματευόμαστε τώρα και θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία. Είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τα πάντα, είναι πρόθυμοι να μην αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε ο Τραμπ.

«Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε χρονικό ορίζοντα «δύο εβδομάδων» για σημαντικές εξελίξεις. Η εκεχειρία με το Ιράν, που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου, είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες, ενώ οι δύο πλευρές θα ολοκλήρωναν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Όταν ρωτήθηκε στην εκπομπή Meet the Press γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμα συμφωνήσει απάντησε ότι η χώρα «είναι ισχυρή και υπερήφανη» και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν.

ertnews.gr