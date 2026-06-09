Αποδοκιμάσθηκε κατά έντονο τρόπο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από φιλάθλους στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όταν η εικόνα του εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του αμερικανικού εθνικού ύμνου στον 3ο αγώνα των τελικών του NBA. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από το τζάμπολ μεταξύ των Νιου Γιορκ Νικς και τον Σαν Αντόνιο Σπερς, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Λίγο πριν από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, στο γήπεδο ακούστηκαν συνθήματα «USA! USA!» από τους φιλάθλους.

Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε όταν η κάμερα εστίασε στον Ντόναλντ Τραμπ και η εικόνα του προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη του Madison Square Garden. Σύμφωνα με παριστάμενους, ακολούθησαν έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλο μέρος του κοινού, με ελάχιστες ή και καθόλου επευφημίες υπέρ του Αμερικανού προέδρου.

Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z — Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026

Οι αντιδράσεις μάλιστα ήταν πιο έντονες ακόμη και από εκείνες που δέχθηκαν οι παίκτες των Σαν Αντόνιο Σπερς κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

During the national anthem, President Donald Trump was booed by the Game 3 crowd at MSG. pic.twitter.com/MkS4Qk7eQ7 — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

Μετά την ολοκλήρωση του εθνικού ύμνου, οι φίλαθλοι επέστρεψαν στα συνθήματα υπέρ της ομάδας τους, φωνάζοντας «Go Knicks!».

Ποιοι συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα από σουίτα του Madison Square Garden μαζί με στενούς συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) Λι Ζέλντιν, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

"USA! USA! USA!"



Chants erupted throughout Madison Square Garden during Game 3 of the NBA Finals with President Trump in attendance. pic.twitter.com/F612ZB3rYK — Fox News (@FoxNews) June 9, 2026

Παρόντες ήταν επίσης ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, η εγγονή του Κάι Τραμπ, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

President Donald J. Trump's motorcade arrives at Madison Square Garden in New York City ahead of tonight's Game 3 of the NBA Finals 🏀🇺🇸 pic.twitter.com/4pPLIQl0rf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 8, 2026

protothema.gr