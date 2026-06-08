Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού Καναλιού 12, δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν αν κλιμάκωνε και άλλο τη σύγκρουση.

Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν και ότι κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους το βράδυ της Κυριακής να μην απαντήσει το Ισραήλ στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Η συνομιλία έληξε χωρίς σαφές συμπέρασμα, αναφέρει το Κανάλι 12. Αρκετοί από τους βοηθούς του Τραμπ που συμμετείχαν στη συνομιλία δήλωσαν στο ισραηλινό δίκτυο ότι τους δόθηκε η εντύπωση ότι ο Τραμπ κατάφερε να κερδίσει μερικές ακόμη ημέρες χωρίς ισραηλινά αντίποινα, προκειμένου να υποστηρίξει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια συμφωνία.

Ωστόσο, μετά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Νετανιάχου συγκάλεσε διαβουλεύσεις με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, μετά τις οποίες ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι είχε αποφασίσει να πραγματοποιήσει επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με το Κανάλι 12.

Σχετικά με τις αρχικές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε στο δίκτυο ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσιγκτον για τις επιθέσεις πολύ αργά, καθώς οι πύραυλοι ήταν ήδη καθ’ οδόν προς το Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατάφερε να περιορίσει την έκταση της επίθεσης.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι πέντε χώρες της περιοχής που συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τού ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου για να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία.

Αλλά και το πρωί της Δευτέρας, Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν με την Ουάσιγκτον και δήλωσαν ότι δεν θα πραγματοποιήσουν άλλες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ζητώντας από το Ισραήλ να σταματήσει τις αντίποινα επιθέσεις. Μετά από αυτό ο Τραμπ τηλεφώνησε ξανά στον Νετανιάχου και τον έπεισε να συμφωνήσει στη διακοπή περαιτέρω επιθέσεων.

Ο πρόεδρος επανέλαβε στο Κανάλι 12 ότι πιστεύει πως μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή και επωφελής όπως και ότι η Τεχεράνη θέλει να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Επιμένει μάλιστα ότι η συμφωνία απέχει «λίγες ημέρες» κάτι που συστηματικά ισχυρίζεται εδώ και εβδομάδες.

protothema.gr