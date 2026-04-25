Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία φιλοξένησε μια κορυφαία σύναξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, την Πέμπτη και την Παρασκευή, το άτυπο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια σημαντική συνάντηση, τόσο για την Ένωση όσο και για τη χώρα μας, καθώς συζητήθηκαν πολλά θέματα μεγάλου, κοινού, ενδιαφέροντος. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία στους ηγέτες των κρατών-μελών να συζητήσουν με αρχηγούς χωρών της περιοχής, τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν και τις εξελίξεις.

ΟΙ ηγέτες των γειτονικών κρατών έχουν προσκληθεί από την κυπριακή Προεδρία και τούτο εντάσσεται στην προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των γεφυρών συνεργασίας της Ε.Ε. και των κρατών της περιοχής. Είναι σαφές πως άπαντες αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία. Άλλωστε, από μια στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία όλοι έχουν να κερδίσουν. Ιδιαίτερα μέσα σε αυτό κλίμα πολέμου και γεωπολιτικών αναταράξεων, που προκαλούνται.

ΣΤΟ πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου, υπογράφηκε οδικός χάρτης «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά». Η συμφωνία επισφραγίστηκε με κοινή δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμών για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. Η συμφωνία αυτή φέρει την υπογραφή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως προεδρεύουσα χώρα. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως το έγγραφο υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

ΣΤΟΧΟΣ της πρωτοβουλίας αυτής είναι η πλήρης ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως το 2027. Ήδη πυλώνες αυτού του σχεδίου είναι υπό συζήτηση ενώ επιδίωξη είναι, μεταξύ άλλων, η απλοποίηση των κανόνων, η περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και η ενίσχυση των οικονομιών της Ένωσης.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, κι αυτό πιστώνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου, μπήκαν οι βάσεις για το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση αφορούσε το πώς και υπό ποιες συνθήκες ενεργοποιείται το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ε.Ε. Ο καθορισμός των βημάτων στην περίπτωση έκτακτων αναγκών, όπου ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. ζητά ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Ένα άλλο σημαντικό βήμα για την Ένωση.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία φιλοξένησε το άτυπο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κέρδισε το στοίχημα. Ήταν μια πετυχημένη σύνοδος, καθώς είχε αποτέλεσμα. Είχε ουσία καθώς δεν έμεινε στα τελετουργικά. Από αυτή τη σύνοδο κέρδισε η Ε.Ε., κέρδισε και η Κυπριακή Δημοκρατία.